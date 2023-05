Lloyds Banking Group PLC ( LON: LLOY ) cerró el miércoles a pesar de que reportó un enorme aumento interanual del 47% en sus ganancias antes de impuestos del primer trimestre.

Las acciones de Lloyds bajan por el aumento de los costos

La institución financiera citó un fuerte ingreso neto gracias a las tasas de interés más altas hoy y dijo que su beneficio antes de impuestos aumentó a £2,260 millones ($2,820 millones de dólares) en el primer trimestre.

Por otro lado, las presiones inflacionarias y las inversiones estratégicas impulsaron los costos un 5,0% en el trimestre recientemente concluido a £2,200 millones de libras esterlinas, según el comunicado de prensa. Aún así, John Moore de RBC Brewin Dolphin dijo:

Si bien un aumento en los costos quita un poco de brillo al desempeño del banco, todavía hay mucho por lo que ser positivo.

El gigante de los servicios financieros tuvo £3,530 millones de libras esterlinas de ingresos netos por intereses en el primer trimestre. En comparación con su máximo del año hasta la fecha, las acciones de Lloyds han bajado casi un 15% al momento de la escritura.

Los depósitos más bajos también pesan sobre las acciones de Lloyds

Retorno sobre capital tangible impreso en 19.1% versus 15.9% esperado. Lloyd’s Banking Group finalizó el trimestre con un ratio CET 1 del 14,1% que coincidía con el consenso. Las acciones de Lloyd’s cayeron hoy porque se informó que los depósitos de los clientes bajaron 2.200 millones de libras esterlinas en el primer trimestre.

Las acciones también se vieron afectadas porque la guía para todo el año se reiteró el miércoles, mientras que los inversores querían que el banco la recaudara. Los ingresos netos por intereses aumentaron un 20% año tras año hasta los 3530 millones de dólares en el primer trimestre. Moore agregó:

El colapso de First Republic ha afectado las acciones de los bancos de EE. UU., pero mirando a más largo plazo, Lloyds podría estar entre los beneficiarios, ya que algunos bancos retadores no tienen la fuerza y la profundidad para navegar en el entorno actual.

RBC ve un potencial alcista en las acciones de Lloyds a 75 peniques, un 60% más desde aquí.