El precio de Filecoin (FIL) ha estado bajo presión en las últimas semanas a medida que continúan las preocupaciones sobre la plataforma. FIL cayó a un mínimo de $5,26 dólares, que es aproximadamente un 44% por debajo del punto más alto de este año. Entonces, ¿las últimas noticias sobre la criptomoneda Filecoin moverán al token?

Filecoin se enfrenta a AWS de Amazon

Filecoin ha hecho dos noticias importantes este año. El primero fue el lanzamiento de Filecoin Virtual Machine (FVM). FVM se compone de una combinación de contratos inteligentes y almacenamiento comprobable. Esto significa que los desarrolladores ahora pueden crear dApps que aprovechan la tecnología proporcionada por Filecoin.

Filecoin FVM ahora está siendo utilizado por Sushi, Brave, Ocean Protocol y Spheron, entre otros. Sin embargo, el mayor riesgo para la red es que enfrenta una competencia significativa en la industria, incluidos jugadores como Ethereum y Stacks.

La noticia más reciente de Filecoin es que los desarrolladores ahora se están enfocando en interrumpir Amazon AWS y Microsoft Azure. Eso sucedió con el lanzamiento de Filecoin Web Services, que es un conjunto de tecnologías informáticas construidas sobre Filecoin Network.

Por lo tanto, la diferencia entre Filecoin Web Services y AWS y Azure es que aprovecha las tecnologías descentralizadas. Las entidades centralizadas utilizan sus propios centros de datos masivos que se encuentran en todo el mundo.

El nuevo producto tiene varias características. Estuary se compone de Estuary Node que es fácil de implementar y administrar. También proporciona un fácil de usar para monitorear y administrar el almacenamiento. También tiene Delta Technology Stack que tiene un conjunto de herramientas de código abierto para crear y administrar el almacenamiento de Filecoin.

Los servicios web de Filecoin se enfrentan a duros desafíos al competir con las plataformas informáticas centralizadas. Además de su ventaja de ser los primeros en moverse, significa que tienen apalancamiento. Además, las empresas quieren computar con marcas conocidas que tengan más características y escala.

Predicción del precio de Filecoin

Gráfico FIL de TradingView

El gráfico diario muestra que el precio FIL ha tenido una tendencia bajista en los últimos días. Se ha movido por debajo del importante soporte de $6,60, el punto más alto en noviembre del año pasado. Se ha movido por debajo de los promedios móviles de 25 y 50 días, mientras que el Awesome Oscillator se ha movido por debajo del punto neutral.

El MACD de Filecoin ha seguido cayendo en los últimos días. También permanece en el lado inferior de la línea de tendencia ascendente. Por lo tanto, es probable que la moneda tenga una ruptura bajista ya que los vendedores apuntan al próximo soporte clave en $4 dólares, que es aproximadamente un 4% por debajo del nivel actual.