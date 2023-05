El banco central de Argentina estimó en 2020 que los argentinos tienen $170 mil millones de dólares estadounidenses en efectivo dentro del país, equivalente al diez por ciento de todos los dólares existentes.

Quizás nada resume una moneda en decadencia como la sed de dólares. Preparé un análisis el año pasado sobre cómo el dólar es la moneda de reserva mundial. Para los argentinos, se ha convertido en un salvavidas, si pueden tenerlo en sus manos.

Mirando el tipo de cambio oficial (que está lejos del mercado justo, pero más sobre eso en un momento), 229 pesos argentinos actualmente te darán un dólar estadounidense. Hace 20 años, ese mismo dólar habría costado solo 2,9 pesos, una devaluación del 98,7%.

En realidad, sin embargo, la situación es peor. Nada resume mejor el colapso de una moneda que la existencia de múltiples tipos de cambio. En Argentina, la tasa oficial mencionada anteriormente no está dictada por la demanda del mercado, sino que está fijada artificialmente. Los controles de capital son restrictivos: los nativos solo han podido comprar $200 dólares por mes a la tasa oficial (esto incluye las importaciones del exterior).

La tasa “verdadera” es la tasa del mercado negro. En los últimos tiempos, casi el doble de pesos se pueden obtener a través de esta vía en comparación con la tasa oficial. Un dólar actualmente le genera 470 pesos netos, lo que se traduce en una devaluación del 99,4% en los últimos 20 años.

La crisis parece profundizarse día a día en el país latinoamericano, con el peso perdiendo la mitad de su valor desde principios de año. Es fácil olvidar que a principios del siglo XX, Argentina se encontraba entre los países más ricos del mundo, una notable yuxtaposición al caos económico que atraviesa actualmente la nación.

Los problemas con la moneda se ven exacerbados por una perniciosa sequía. Argentina es el principal exportador mundial de soja procesada, pero la sequía y las preocupaciones sobre la devaluación de la moneda han llevado a los agricultores a mantener las existencias bajas. El gobierno incluso introdujo una tasa de cambio preferencial para los productores para ayudar a impulsar las exportaciones, pero el rápido ritmo de desaparición del peso es tal que no ha logrado marcar la diferencia.

“Los escasos ingresos de la agricultura han obligado al banco central (BCRA) a intervenir como lo venía haciendo antes del lanzamiento del dólar ‘soja'”, dijo el mes pasado la consultora local Portfolio Personal Inversiones en una nota a Reuters.

“El stock (de reservas del BCRA) es tan pequeño que no puede soportar flujos negativos de esta magnitud por muchos días más. Según nuestras estimaciones, las reservas netas cerraron ayer en $679 millones de dólares, las más bajas desde marzo de 2022”, agregó.

El mes pasado, la inflación alcanzó un asombroso 104% anual. Esto obligó al banco central a subir las tasas 300 pb, la tasa de referencia ahora es del 81%. Esto es, literalmente, un colapso monetario.

¿Se puede ahorrar el peso?

El fracaso de la iniciativa del gobierno de introducir una tasa preferencial para los productores y las tasas de interés desesperadamente altas resaltan lo que todos ya saben: es difícil detener un tren en movimiento.

Nadie quiere tener pesos, lo que aumenta la presión de venta de esos mismos pesos y fortalece la determinación de la gente de no tener más pesos, y tenemos un círculo vicioso que es difícil de detener. Con casas, autos y otros artículos grandes ya cotizados en dólares, la posibilidad de que Argentina se convierta en el último país latinoamericano en ser dolarizado se acerca cada día más.

A medida que se acelera el colapso de la moneda, el impacto en la economía empeora. Los comerciantes reducen los artículos disponibles para la venta, acumulando inventarios. Los dólares debajo de los colchones son comunes (y en este sentido, los informes de argentinos que usan criptomonedas no son sorprendentes). Son comunes los informes de personas que se apresuran a comprar alimentos enlatados y otros alimentos duraderos tan pronto como llegan los cheques de pago.

¿Recuerdas esa estadística de $170 mil millones de dólares estadounidenses en efectivo que residen en Argentina? Eso demuestra que, en cierto modo, el país ya está dolarizado. Cambiar tus dólares a pesos para comprar bienes reales lo antes posible, y cambiar tu cheque de pago a dólares al precio más bajo posible, es solo parte de la vida diaria en Argentina.

Si investiga qué hacer antes de una visita al país, el consejo número uno es venir armado con dólares estadounidenses en efectivo y evitar los lugares de cambio oficiales. La gente ha aprendido a ahorrar en dólares estadounidenses. A todos los efectos, Argentina es un país dolarizado. Simplemente no se ha hecho oficial todavía.