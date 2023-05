Las acciones de Palantir Technologies (NYSE:PLTR) subieron más de un 27% el lunes en operaciones posteriores al cierre tras los resultados de ganancias del primer trimestre de la compañía que superaron las estimaciones de los analistas.

Las acciones de Palantir también se dispararon en medio de las proyecciones de ganancias de la empresa basadas en su nueva plataforma impulsada por Inteligencia Artificial (IA). Dado que la narrativa de IA también es particularmente fuerte en el espacio de las criptomonedas, es probable que la sólida perspectiva de Palantir para su nuevo producto de IA funcione de manera similar para AltSignals (ASI).

AltSignals, una empresa líder en señales comerciales, también está introduciendo una capa impulsada por IA. El token nativo ASI está en preventa, al cual uno puede unirse aquí.

Por qué las proyecciones de IA de Palantir podrían ser buenas noticias para AltSignals

En su informe de ganancias del lunes, Palantir dijo que espera seguir siendo rentable en 2023 después de que sus ingresos del primer trimestre aumentaran un 18% año tras año. El CEO de la compañía, Alex Karp, dijo en una carta a los accionistas que el proveedor de software espera ingresos de entre $528 millones y $532 millones de dólares en el segundo trimestre y de $ 2,19 mil millones a $ 2,24 mil millones de dólares para el año.

Pero es la demanda de la nueva plataforma de IA de la empresa lo que ha llamado la atención de los inversores. Karp dijo que la demanda y el interés de los clientes potenciales por el producto “no tienen precedentes“. Disponible para algunos clientes a partir de este mes, la capa de inteligencia artificial de Palantir permite a los clientes de los sectores comercial y gubernamental aprovechar los modelos de lenguaje grandes.

Conocido por sus contratos con agencias gubernamentales, la integración de la IA será crucial para tales operaciones como la inteligencia militar y la toma de decisiones. La confianza en la inteligencia artificial de las principales empresas como Palantir es un fuerte indicador de cómo podrían crecer otras plataformas que ofrecen productos que definen la industria.

Perspectiva del precio de las acciones de Palantir

PLTR parece una compra fuerte, una de las acciones de memes que tiene una trayectoria de crecimiento real detrás.

Palantir no solo ofrece a los inversores exposición a una inversión relacionada con la ciberseguridad y los contratos militares. Tiene una integración creciente que lo convierte en una buena apuesta para la exposición en el mercado de la tecnología blockchain.

La IA y los grandes datos también podrían hacer que PLTR se convierta potencialmente en una de las mejores acciones de IA. La sugerencia es que el precio actual de $ 7.74 dólares para las acciones de PLTR podría ser una gran ganga hoy.

¿Qué es AltSignals y ActualizeAI?

AltSignals es una empresa de señales comerciales que se lanzó al público en 2017. Actualmente, la plataforma ofrece alertas comerciales e indicadores de análisis a través de su servicio AltAlgo, que cubre los mercados de criptomonedas, acciones y divisas. Los usuarios también pueden acceder a información comercial sobre CFD.

La plataforma busca mejorar sus señales a través de IA, aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural. Aunque AltAlgo ya es un producto exitoso, ActualizeAI mejora sus capacidades a través de nuevas entradas de IA, lo que brinda a los usuarios acceso a señales con mayores niveles de precisión.

ASI es un token que impulsará el ecosistema AI de AltSignals. Los titulares tendrán acceso a todas las señales comerciales y podrán intercambiar y almacenar tokens $ASI en sus propias billeteras. El acceso al club de miembros también viene con otros beneficios, como la participación en torneos comerciales o la contribución al desarrollo de la plataforma para obtener recompensas y otras oportunidades de ganar.

Los inversores tienen la oportunidad de comprar tokens ASI bajos durante la preventa en curso. El sitio web de AltSignals proporciona una guía paso a paso sobre cómo comprar ASI. Esto incluye conectarse a una billetera compatible, comprar y reclamar tokens.

¿Debería comprar el token AltSignals (ASI) hoy?

Como se destacó anteriormente, la empresa de software Palantir tiene grandes proyecciones para el crecimiento de sus ingresos basadas en el éxito de su plataforma de inteligencia artificial. La demanda observada con el modelo de esta empresa sugiere que la próxima capa ActualizeAI de AltSignals podría estar llegando al mercado en medio de una demanda aún mayor de herramientas de IA.

Es por eso que AltSignals y lo que el equipo está construyendo con ActualizeAI se adapta bien a los inversores que actualmente invierten dinero en su venta de tokens. A los precios actuales de $0,015 centavos de dólar, el token ASI podría ser muy barato. El precio aumentará durante la fase de preventa a $ 0.02274 centavos de dólar y probablemente explotará cuando la plataforma de IA entre en funcionamiento más adelante en el trimestre.

Incluir el token en los principales intercambios, como se vio recientemente con Pepe (PEPE) y Floki Inu (FLOKI), podría generar una nueva presión de compra y ver el comercio de ASI hacia objetivos como $0.5 y $1 dólar en 2023 o principios de 2024. Las criptomonedas relacionadas con la inteligencia artificial también han estado en un año hasta la fecha para sugerir que un nuevo ciclo alcista podría catapultar los precios a nuevos máximos.

Una excelente manera de ver por qué invertir en ASI es desde la perspectiva de AltSignals. Podemos medir el potencial de crecimiento de esta empresa a partir de su creciente comunidad y la gran anticipación en torno a su capa impulsada por inteligencia artificial ActualizeAI.

Si bien el lanzamiento inminente del token podría venir con una demanda renovada, es la sostenibilidad que podría generar tener un mercado sólido y una comunidad de usuarios lo que catalizará las ganancias futuras para ASI.

¿Interesado en ASI? Únete a la preventa.