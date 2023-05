Twitter está en el punto de mira esta tarde luego de que Elon Musk hiciera el anuncio que solo puede calificarse como uno de los más esperados para este año.

El jueves, el multimillonario confirmó en un tuit que finalmente contrató a un nuevo CEO para la plataforma social que quiere convertir en una súper aplicación llamada “X”.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Emocionado de anunciar que he contratado a un nuevo CEO para X/Twitter.

Aún no ha anunciado el nombre del nuevo director ejecutivo, pero según su tuit, se trata de una mujer. Musk también confirmó que se desempeñará como presidente ejecutivo y director de tecnología de Twitter una vez que ella se una en seis semanas.

Esta es una historia de última hora. Actualice en unos minutos para obtener actualizaciones.