La inteligencia artificial ha sido el frente y el centro de todos los debates tecnológicos desde que Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) anunció una inversión multimillonaria en ChatGPT.

Unas semanas después, la multinacional integró el chatbot en “Bing”, un evento significativo que quizás por primera vez amenazó el monopolio de Google de Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) sobre “Búsqueda”.

En consecuencia, Google intensificó sus esfuerzos en IA generativa y lanzó “Bard” este año. Aunque su chatbot inicialmente no logró preocupar al mundo per se, el titán tecnológico hizo nuevos anuncios anoche en su conferencia anual de desarrolladores que reiteran su compromiso con este juego de alto crecimiento.

Esto es lo que Google anunció en su evento I/O

Para empezar, Bard, con habilidades de razonamiento mejoradas, capacidad para manejar matemáticas avanzadas y capacidades de codificación, ahora está disponible para todos en más de 180 países y territorios en total.

Más importante aún, ahora permite a los usuarios ir más allá del texto e incluir imágenes en sus avisos. Google también dijo que el chatbot eventualmente también integrará Adobe Firefly.

El CEO Sundar Pichai también anunció “Instantáneas de IA” el miércoles, una actualización importante de la Búsqueda de Google que ahora priorizará las respuestas impulsadas por IA a las consultas para un mejor contexto. La experiencia generativa de búsqueda (SGE) basada en PaLM 2 también permite a los usuarios profundizar en sus consultas con preguntas de seguimiento. Según el Jefe del Ejecutivo:

Los modelos PaLM 2 son fuertes en lógica y razonamiento, gracias a una amplia capacitación en lógica y razonamiento. También está entrenado en texto multilingüe que abarca más de 100 idiomas.

Por último, Google integró nuevas herramientas de inteligencia artificial para varias de sus aplicaciones, incluidos Documentos, Presentaciones, Hojas de cálculo, Meet y Gmail, y renombró el esfuerzo como “Duet AI”.

Por ahora, estas funciones solo están disponibles para los usuarios en la lista de espera. No obstante, una larga lista de anuncios de este tipo de empresas como Google establecen sin lugar a dudas que la moda actual de la IA llegó para quedarse y solo se intensificará en el futuro.

Y eso pinta una imagen bastante optimista de lo que depara el futuro para proyectos como AltSignals.

