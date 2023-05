El precio de la plata se ha visto sometido a una presión elevada después de los datos de crecimiento industrial relativamente débiles de China. Después de alcanzar un máximo de $26,12 dólares el 5 de mayo, el par XAG/USD se ha desplomado a $24 dólares, el punto más bajo desde el 4 de abril de este año. Por otro lado, la relación oro/plata saltó a $84 dólares, el nivel más alto desde el 30 de marzo.

Saltos de proporción oro plata

La mayor noticia de plata el martes fue el desempeño relativamente débil del sector de producción industrial de China. Según la agencia de estadísticas, la producción industrial de China aumentó un 5,6% interanual en abril. Los analistas esperaban que la cifra llegara al 10,9%.

Si bien el 5,6% no es necesariamente una mala tasa de crecimiento, fue una gran decepción ya que el país estaba bloqueado en el mismo mes de 2022. La producción aumentó solo un 3,6% mes a mes.

La plata suele verse afectada por el desempeño económico de países clave debido a su papel como metal industrial. Se utiliza para fabricar productos como utensilios de cocina, espejos y paneles solares, entre otros.

La plata también ha disminuido debido al desempeño del índice del dólar estadounidense (DXY). El índice del dólar saltó a un máximo de 102,25 dólares la semana pasada cuando protagonizó una gran recuperación. Se mantiene cerca del mínimo del año hasta la fecha de $100 dólares.

La plata tiene una relación inversa con el dólar estadounidense porque generalmente se ve afectada por la política monetaria de la Reserva Federal. Lo mismo se aplica al oro, que suele verse como una alternativa al dólar estadounidense.

Mientras tanto, la relación oro/plata saltó al punto más alto desde el 30 de marzo. Esto sucedió incluso cuando el precio del oro retrocedió desde un máximo histórico de $2,081 dólares hasta los $2,016 dólares actuales.

Pronóstico del precio de la plata

Gráfico de plata de TradingView

La plata ha tenido una ruptura bajista en los últimos días. Ha logrado moverse por debajo del nivel de soporte clave en $24,45 dólares, el punto más bajo el 25 de abril. Este precio también fue el escote del patrón de doble techo en $26,08 dólares que se formó el 14 de abril y el 5 de mayo. También se movió por debajo del 23,6%. Nivel de retroceso de Fibonacci.

El precio de la plata también se ha movido por debajo de los promedios móviles exponenciales (EMA) de 25 y 50 días. También ha formado un patrón de banderín bajista. Por lo tanto, existe la posibilidad de que la plata tenga una ruptura bajista ya que los vendedores apuntan al próximo soporte clave en $23 dólares. Un movimiento por encima del punto de resistencia clave en $24,45 dólares invalidará la visión bajista.