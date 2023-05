El precio de las acciones de Novavax (NASDAQ: NVAX) ha caído en los últimos cinco días consecutivos a medida que se oscurecen las preocupaciones sobre las perspectivas de la compañía. Las acciones se cotizaban a $7,65 dólares, un 32% por debajo del máximo de este mes de $11,31 dólares. En su apogeo, las acciones de NVAX se cotizaban a $330 dólares.

Novavax enfrenta dos riesgos clave

Novavax fue uno de los principales beneficiarios de la pandemia de Covid-19. Los ingresos de la empresa aumentaron de más de $18,7 millones de dólares en 2019 a más de $475 millones de dólares en 2020. Sus ingresos se dispararon a más de $1,900 millones de dólares en 2022.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Sus pérdidas también aumentaron. La pérdida neta de la empresa saltó de 132 millones de dólares en 2019 a más de 1730 millones de dólares en 2022. Este aumento se produjo cuando la empresa impulsó sus inversiones en el lanzamiento de la vacuna contra el covid.

Los resultados más recientes mostraron que los ingresos de la compañía cayeron un 88% a $81 millones de dólares en el primer trimestre como demanda. Su pérdida neta saltó a más de $294 millones de dólares en comparación con más de $203 millones de dólares en el mismo trimestre de 2022.

Novavax espera que sus ingresos totales estén entre $1.4 mil millones y $1.6 mil millones de dólares. También espera que su flujo de caja en el segundo y tercer trimestre sea de unos 500 millones de dólares.

El mayor riesgo para Novavax es que tiene miles de millones en pedidos de varios gobiernos. Los gobiernos tienen más de $2.1 mil millones de dólares en compras anticipadas de los gobiernos. Habiendo terminado la pandemia de Covid-19 y con la caída de la demanda de vacunas, existe la probabilidad de que muchos de estos gobiernos no cumplan con sus compromisos. En una declaración a FT, el CEO de la compañía dijo:

“Y luego, de repente, decir: ‘Bueno, gastaste todo tu dinero, te comprometiste a proteger a nuestros ciudadanos. Ahora no creemos que lo necesitemos tanto. Lo siento, no tienes suerte. Probablemente eso no sea bueno para las relaciones a largo plazo y ese tipo de cosas y para beneficiar la salud pública,

El otro riesgo para la empresa es que no tiene una sólida cartera de vacunas. Esto contrasta con una empresa como Moderna que tiene varias vacunas en desarrollo.

Pronóstico del precio de las acciones de Novavax

El gráfico semanal muestra que el precio de las acciones de NVAX ha estado en caída libre durante mucho tiempo y ahora se encuentra en el nivel más bajo desde 2020. El promedio verdadero rango (ATR) se ha desplomado a un mínimo de 2,84, el punto más bajo desde mayo de 2020. Este es uno de los indicadores de volatilidad más populares.

Las acciones de Novavax se han movido por debajo de todos los promedios móviles. Por lo tanto, la acción podría continuar cayendo mientras los vendedores intentan moverse por debajo del soporte clave en $2 dólares. Esta visión solo puede cambiar si la empresa con problemas de liquidez confirma sus acuerdos con los gobiernos.