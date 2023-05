Brad Garlinghouse, director ejecutivo de la empresa de cadenas de bloques Ripple, dice que EE. UU. ha hecho que las normas sobre criptografía sean “lo más confusas posible”. En criptonoticias esta mañana, la creencia del ejecutivo de Ripple es que la confusión que surge de la confusión regulatoria está empujando a más empresas de criptografía a abandonar los EE. UU.

El ejecutivo de Ripple hizo los comentarios durante una entrevista con CNBC.

Según Garlinghouse, es la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) la que permanece “al frente de esa confusión”. Él dice que la SEC no ha brindado una guía clara sobre cómo regular las criptomonedas, lo que ha dificultado que las empresas operen en los EE. UU.

Garlinghouse dice que Europa podría beneficiarse de la “confusión” de EE.UU.

Con EE.UU. haciendo que la criptorregulación sea lo más confusa posible, “el espíritu empresarial y la inversión no tienen otra opción que considerar mudarse a otras jurisdicciones. Entre los principales beneficiarios del entorno regulatorio negativo en EE. UU. se encuentra Europa, señaló.

“Francamente, es por eso que está viendo que el espíritu empresarial y la inversión fluyen hacia otras jurisdicciones, y ciertamente Europa se ha beneficiado significativamente de la confusión que ha existido en los EE. UU.”

Además de Europa, que recientemente aprobó las reglas históricas de MiCA, las jurisdicciones que muestran un mayor crecimiento en términos de búsqueda de claridad para la regulación de las criptomonedas incluyen los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y Singapur.

Proporcionar “reglas de conducta” y claridad sobre la regulación de activos digitales es lo que permite a los empresarios e inversores interactuar de manera constructiva con los reguladores en estos países, dijo Garlinghouse durante la entrevista.

En los últimos meses, los reguladores de EE. UU. han intensificado su represión contra las empresas de criptomonedas, con gigantes de la industria como Coinbase entre los que expresaron sus preocupaciones. Konstantin Shulga, director ejecutivo y cofundador de Finery Markets, compartió sus puntos de vista con Invezz sobre este tema candente.

En diciembre, la SEC presentó una demanda contra Ripple, alegando que la empresa había violado las leyes de valores al vender XRP, su criptomoneda nativa, sin registrarla primero con el regulador.

Ripple ha negado las acusaciones y está luchando contra la demanda, un caso cuyo veredicto final es muy esperado en la industria de las criptomonedas. Como informó Invezz, la compañía obtuvo otra victoria en relación con el caso a principios de esta semana.

Ripple está invirtiendo fuera de los EE. UU.

Garlinghouse dijo que Ripple está invirtiendo más fuera de los EE. UU. debido a la confusión que rodea a las regulaciones estadounidenses. Dijo que el 95% de los clientes de Ripple están fuera de los EE. UU. y que la mayoría de las contrataciones de Ripple este año estarán fuera de los EE. UU.

El CEO de Ripple también habló sobre el estado financiero de la empresa y dijo que estaban en una buena posición financiera.

Sus comentarios después de que Ripple anunciara el miércoles que había adquirido Metaco, una empresa suiza de servicios de criptocustodia. Dijo que Ripple financió la compra de Metaco con $ 250 millones de dólares en efectivo de su propio balance. Garlinghouse dijo:

“Creemos que Metaco encaja perfectamente, desde donde estamos tratando de hacer crecer a nuestros clientes hoy”.

Sobre el tema de que Ripple se haga pública, Garlinghouse dijo que la compañía no tiene prisa por cotizar en una bolsa de valores. Según él, Ripple en este momento no necesita más capital, y solo cotizaría si sintiera que mejoraría la capacidad de hacer crecer el negocio y la experiencia del cliente.