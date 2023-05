El tipo de cambio USD/CAD se movió lateralmente ya que los inversores valoraron una divergencia entre EE. UU. y el Banco de Canadá (BoC). El par cotizaba en 1.3470, donde ha estado en los últimos días. Del mismo modo, el tipo de cambio GBP/CAD se negociaba en 1,6800, por debajo del máximo de este mes de 1,7128.

Subida de tipos del Banco de Canadá

Las noticias más grandes de CAD esta semana fueron los últimos datos de inflación al consumidor de Canadá que se publicaron el martes. Los datos publicados el martes mostraron que la inflación del país saltó inesperadamente en abril.

Según la agencia de estadísticas, el índice general de precios al consumidor aumentó del 4,1% en marzo al 4,3% en marzo. Fue la primera vez que la inflación saltó desde que alcanzó su punto máximo en junio del año pasado. Al mismo tiempo, el IPC saltó un 0,7% en abril desde el 0,4% del mes anterior.

Hubo numerosos catalizadores para la inflación de Canadá en abril, incluidas las hipotecas, los alquileres de comestibles y los precios de la gasolina.

Por lo tanto, los pares USD/CAD y GBP/CAD están reaccionando a las últimas esperanzas de que el Banco de Canadá vuelva a subir las tasas de interés. El banco ha dejado las tasas de interés sin cambios en las últimas tres reuniones. Los analistas ahora esperan que el banco aumente las tasas en un 0,25% en junio. En una nota, los analistas de Monex Canada dijeron:

“Si las probabilidades implícitas en el mercado de otra subida continúan subiendo, esperaríamos que el dólar canadiense suba en las próximas semanas”.

Por lo tanto, si el BoC sube las tasas de interés, significa que se apartará de la Reserva Federal. Los analistas esperan que la Reserva Federal detenga sus alzas de tasas porque la inflación ha estado cayendo. Algunos analistas también esperan que la Fed reduzca las tasas más adelante este año.

Análisis técnico USD/CAD

Gráfico USD/CAD de TradingView

El tipo de cambio USD a CAD se ha movido lateralmente en los últimos días. Se está consolidando en la media móvil exponencial (EMA) de 50 períodos. Al mismo tiempo, el Awesome Oscillator cotiza en el punto neutral mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) merodea en 50.

El par USD/CAD se ha movido por debajo del punto de resistencia clave en 1.3550, el punto más alto el 10 de abril. Por lo tanto, es probable que el par tenga una ruptura bajista en el corto plazo, ya que los vendedores apuntan al próximo nivel de soporte clave en 1.3400. Un movimiento por debajo de este nivel lo verá caer al próximo soporte en 1.3335.