El precio de Tron (TRX/USD) ha estado en un repunte implacable incluso cuando otras criptomonedas retrocedieron. La moneda ha saltado en los últimos cuatro días consecutivos y ahora se encuentra en el nivel más alto desde junio del año pasado. Se ha disparado en más del 70% desde el nivel más bajo en noviembre del año pasado.

TRX y Bitcoin divergen

Tron ha saltado bruscamente incluso cuando otras criptomonedas importantes se retiraron. Bitcoin retrocedió a menos de $27,000 dólares mientras que Ethereum se encuentra por debajo de $1,820 dólares. Otras monedas de memes populares como Shiba Inu, Pepe y Sui también se han retirado.

No está claro por qué el precio de TRX ha subido bruscamente en los últimos días. Una razón probable es que el ecosistema de Tron está funcionando bien. Según DeFi Llama, hay 18 dApps en su ecosistema con un valor total bloqueado (TVL) de más de 5500 millones de dólares. Esto la convierte en la tercera cadena más grande del mundo.

Curiosamente, Tron tiene más usuarios que Ethereum. Los datos de DeFi Llama muestran que la cantidad de usuarios activos en Tron se ha disparado a más de 2 millones, mientras que BNB tiene más de 1,39 millones y ETH tiene 33k usuarios. Tron tiene más de $45 mil millones de dólares en establos en comparación con los $69,59 mil millones de dólares de Ethereum.

El precio de Tron ha subido incluso cuando empeoran las condiciones en el mercado financiero. Uno de los mayores riesgos en el mercado es la actual crisis del límite de deuda en los EE. UU. Joe Biden y Kevin McCarthy se reunirán el lunes para intentar llegar a un acuerdo.

Pronóstico del precio de Tron

El gráfico diario muestra que el precio de TRX ha tenido una fuerte tendencia alcista en los últimos días. Ha saltado más del 71% desde el nivel más bajo este año. Tron también saltó por encima del importante nivel de resistencia de $0,073 centavos de dólar, el punto más alto el 19 de febrero.

El precio de TRX se ha movido por encima de los promedios móviles exponenciales de 50 y 200 días. También ha formado un patrón invertido de cabeza y hombros, que es una señal alcista. El índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico se han movido al nivel de sobrecompra.

Por lo tanto, existe la posibilidad de que Tron continúe aumentando a medida que los compradores apuntan al próximo punto de resistencia clave en $0,092 centavos de dólar, el punto más alto el 1 de junio. Un movimiento por debajo del soporte en $0,073 centavos de dólar invalidará la visión alcista.