Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) parece estar en una liga propia en términos de capitalizar el rápido crecimiento de la inteligencia artificial, según el famoso inversor Jim Cramer.

Jim Cramer ahora es todo elogio para las acciones de Nvidia

A principios de esta semana, el gigante de los semiconductores generó alrededor de $11 mil millones de dólares en ingresos para su trimestre actual (más información).

En comparación, los expertos habían pedido solo un poco más de $7.0 mil millones de dólares. En ese sentido, Cramer dijo anoche en Mad Money:

Alphabet, Oracle, Microsoft, Amazon, Meta entienden que si usa chips Nvidia, puede hablar en la lengua vernácula de ChatGPT. Lo mejor de todo es que no hay absolutamente ninguna competencia. Es un monopolio por genio.

Eso es radicalmente diferente de su opinión sobre las acciones de Nvidia en septiembre pasado, cuando las calificó de “perdedoras”, como informó Invezz.

JPMorgan ve alcista en las acciones de Nvidia a $500

En su trimestre recientemente informado, Nvidia Corporation superó las estimaciones de Street para el margen bruto ajustado en un 4,0%. Según Jim Cramer:

Ninguna de las nuevas aplicaciones como ChatGPT puede ejecutarse en hardware antiguo. Todo tiene que ser actualizado. Es un ciclo de actualización de 10 años. De ahí que los principales jugadores estén tratando de comprar los chips más potentes de Nvidia.

Su opinión está en línea con el analista de JPMorgan, Harlan Sur, quien elevó su objetivo de precio en las acciones de Nvidia a $500 dólares esta semana siguiendo la sólida orientación del fabricante de chips.

Eso sugiere una ventaja de alrededor del 30% además del 170% que NVDA ya ha ganado desde principios de año.