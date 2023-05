El renminbi se encuentra en una espiral descendente a medida que continúa la preocupación por la economía china. El tipo de cambio USD/CNY ha tenido una tendencia alcista y se cotizaba a 7,0660, el nivel más alto desde diciembre de 2022. En total, el par ha subido un 5,36% este año y un 12% desde el nivel más bajo de 2022.

Preocupaciones de recuperación china

Todos eran optimistas sobre la recuperación de China a principios de este año. Este optimismo se produjo cuando el país puso fin a sus políticas restrictivas de Covid-zero que condujeron a un crecimiento sustancialmente lento en 2022. El gobierno también decidió poner fin a algunas de sus medidas enérgicas regulatorias contra las empresas de tecnología.

Ahora, existe la preocupación de que la economía no esté creciendo tan rápido como se esperaba. Por un lado, la industria inmobiliaria, que durante mucho tiempo ha apoyado a la economía china, todavía no está funcionando bien. Los datos recientes muestran que los precios de las viviendas se han ralentizado durante meses y las ventas de terrenos han retrocedido.

El mercado de materias primas también apunta a una desaceleración de la economía china. El cobre, a menudo visto como un barómetro de la economía, ha estado cayendo, como escribí aquí. De manera similar, otras materias primas como el petróleo crudo, el gas natural y el carbón también han caído este año. Idealmente, estos productos tienden a aumentar cuando la economía china está creciendo.

Las cifras oficiales también apuntan a una desaceleración de la economía. A principios de este mes, los datos del gobierno mostraron que la producción industrial cayó en abril, mientras que la tasa de desempleo juvenil aumentó. En una nota, Quincy Krosby, el estratega global jefe de LPL Financial, dijo:

“El yuan, junto con la debilidad de los metales industriales, ha estado señalando una vulnerabilidad continua en la economía china a medida que las autoridades lidian con las tensiones geopolíticas, el alto desempleo juvenil, un mercado inmobiliario sumido en la deuda y los gobiernos municipales igualmente obstaculizados por los altos niveles de deuda”.

El par USD/CNY también ha subido debido al fuerte índice del dólar estadounidense. Los datos muestran que el índice DXY saltó a $104,1 dólares, por encima del mínimo del año hasta la fecha de $100,87 dólares.

Análisis técnico USD/CNY

Gráfico USD/CNY de TradingView

La tasa de fijación del USD/CNY ha tenido una fuerte tendencia alcista en los últimos días. Se las arregló para moverse por encima del punto de resistencia crucial en 6.9765, el punto más alto el 28 de febrero. El par saltó por encima de los promedios móviles exponenciales de 25 y 50 días, mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) saltó al nivel de sobrecompra de 80.

Por lo tanto, es probable que el par continúe subiendo ya que los compradores apuntan al punto de resistencia clave en 7.20. Un movimiento por debajo del soporte en 6.97 invalidará la visión alcista.