Las acciones estadounidenses serán el centro de atención esta semana después de que los republicanos acordaran en principio con la Casa Blanca elevar el techo de la deuda.

¿Qué significa para las acciones estadounidenses?

Dicho desarrollo es un gran paso adelante en la prevención de un incumplimiento. Aún así, el Jefe de Inversiones de Generali Insurance Asset Management, Antonio Cavarero, no espera que el desbloquee una ventaja significativa en respuesta.

El escenario de un acuerdo fue, con mucho, el escenario central. Por lo tanto, no esperaría un gran repunte de alivio. La mayor parte de estas buenas noticias ya estaban en los precios.

Los detalles del acuerdo de techo de deuda aún no se han revelado oficialmente. Sin embargo, según CBS, es probable que el gobierno de EE.UU. mantenga estable su gasto no relacionado con la defensa durante los próximos dos años.

Al momento de escribir, el índice de referencia ha subido un 10% en comparación con el comienzo del año.

Acuerdo de techo de deuda necesita aprobación del Congreso

Por otro lado, los datos económicos recientes han sido positivos para las acciones estadounidenses. La semana pasada, se informó que el indicador de inflación preferido por la Fed disminuyó aún más en abril (más información).

Pero el acuerdo sobre el techo de la deuda aún espera la aprobación de un Congreso dividido que seguirá siendo el centro de atención de los mercados, señaló hoy Cavarero en el programa “Street Signs Europe” de CNBC.

Es posible que el mercado en los próximos días se centre en el riesgo de ejecución: el hecho de que este acuerdo debe sellarse con las leyes adecuadas y necesita encontrar los votos.

Recientemente se informó que el PIB de EE.UU. ha crecido a un ritmo anualizado del 1,3% en el primer trimestre.