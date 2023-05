Nasdaq 100 ha subido más del 30 % este año, ya que la inteligencia artificial sigue atrayendo inversores a las acciones tecnológicas de gran capitalización.

La opinión del profesor Siegel sobre las acciones de IA

Más importante aún, el repunte impulsado por la IA aún no ha terminado, según Jeremy Siegel, profesor de finanzas en la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania. En “Street Sigs Asia” de CNBC, dijo:

Todavía no es una burbuja. En primer lugar, hubo entusiasmo por la inteligencia artificial y Nvidia Corporation ratificó ese entusiasmo con grandes ganancias. Eso es un doble empujón.

El gigante de los semiconductores citó recientemente el auge de la IA y emitió una guía de ingresos para su trimestre actual que superó las estimaciones de Street por la friolera de $4.0 mil millones de dólares (leer más).

Al momento de escribir, las acciones de Nvidia subieron casi un 75% en comparación con el comienzo del año.

¿Están sobrevaloradas las acciones de IA?

El profesor Siegel estuvo de acuerdo en que las valoraciones de las acciones de AI en este momento pueden estar un poco infladas, pero no lo consideró una preocupación al menos en el corto plazo.

A corto plazo, sabemos que el impulso puede hacer que las acciones suban mucho más que su valor fundamental y nadie puede predecir qué tan alto podrían llegar.

Otro aspecto positivo que señaló fue que las condiciones crediticias no eran realmente una amenaza para las acciones tecnológicas de gran capitalización. También pueden verse impulsados por la inflación, que continúa disminuyendo mes tras mes.

La opinión de Siegel contrasta con la del economista David Rosenberg, quien la semana pasada dijo que la manía de la IA podría desmoronarse como lo hizo la burbuja de Internet a principios de la década de 2000.