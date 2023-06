El índice Nifty 50 está cerca de su máximo histórico a medida que las acciones indias, incluida Adani Enterprises, regresan. El índice, que está compuesto por las principales empresas indias de primer orden, cotizaba a 18.560 rupias, unos puntos por debajo de su máximo histórico de 18.888 rupias. Del mismo modo, el índice Sensex cotizaba a 62.637 rupias, ligeramente por debajo de su máximo histórico.

Las acciones de Adani Enterprises se recuperan

Los índices Nifty 50 y Sensex están funcionando bien, ayudados por Adaani Enterprises. Después de caer a un mínimo de ₹1015 en febrero, el precio de las acciones de Adani Enterprises ha subido más del 148%. Otros componentes del conglomerado de Adani como Ports, Total Gas y Transmission se han recuperado.

A estas acciones les ha ido bien recientemente porque las investigaciones sobre la empresa realizadas por los reguladores indios no arrojaron información importante. En mayo, el regulador financiero del país se quedó en blanco en su investigación de vínculos extranjeros. El buen desempeño de Adani está en línea con la predicción que escribí anteriormente.

Hay otras empresas que han ayudado a impulsar el índice Sensex y Nifty este año. Tata Motors, la empresa matriz de Jaguar Landrover, ha subido un 38% este año. Otros fabricantes de automóviles como Bajaj Auto, Maruti Suzuki, Mahindra & Mahindra y Eicher han aumentado más del 10% este año.

Para el índice Sensex, los de mejor desempeño este año son ITC, UltraTech Cement, Tech Mahindra, Nestlé India y Maruti Suzuki. Todas estas acciones han saltado dos dígitos este año.

Hay dos razones principales por las que las acciones indias se dispararon este año. Primero, las empresas están reaccionando a la fuerte economía india. Los datos más recientes muestran que la economía se expandió un 6,1% en el primer trimestre y los analistas creen que se expandirá alrededor de un 6,5% este año. Este crecimiento la convertirá en la economía principal con mejor desempeño.

En segundo lugar, los índices Nifty 50 y Sensex se disparan en sincronía con otros índices globales como el Nasdaq 100, el Dow Jones y el S&P 500.

Pronóstico del índice Nifty 50

Gráfico Nifty 50 de TradingView

El índice Nifty 50 ha tenido una fuerte tendencia alcista en los últimos meses. Ahora, se está acercando al importante punto de resistencia en ₹ 18,888, su máximo histórico. El índice saltó por encima de los promedios móviles exponenciales de 25 y 50 días.

Lo que es más importante, el índice parece estar formando un patrón de copa y asa, que suele ser una señal de una continuación alcista. Por lo tanto, se confirmarán más ganancias si el precio logra moverse por encima del lado superior de la copa en ₹ 18,888.

Pronóstico del índice Sensex

Gráfico Sensex de TradingView

Históricamente, el índice Nifty 50 ha tenido una estrecha correlación con el Sensex. Como se muestra arriba, el índice también ha formado lo que parece un patrón de copa y asa. De manera similar, se mantiene por encima de los promedios móviles de 25 y 50 días, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se acerca al nivel de sobrecompra de 70.

Por lo tanto, se confirmarán más ganancias si el precio supera el obstáculo clave en ₹ 63,601. Si se mueve por encima de ese nivel, se invalidará el patrón de doble techo que también se ha formado.