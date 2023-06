Apenas dos semanas después del lanzamiento de una preventa para marcar el comienzo de la aplicación de mercados predictivos basados en blockchain, Chancer ha recaudado $ 399,277 dólares de los inversores. El token, que cuesta $0.01 BUSD, ha atraído la demanda debido al novedoso modelo de negocio centrado en las apuestas entre pares. Con el precio fijado para aumentar a $ 0.011 BUSD en la próxima fase de preventa, los inversores ven una gran oportunidad para ingresar temprano antes de un movimiento potencialmente explosivo. Pero, ¿vale la pena invertir en $CHANCER?

Spot Bitcoin ETF aumenta el frenesí en crypto

Si bien la preventa relámpago de Chancer es un testimonio de su sólido ecosistema, el sentimiento también podría emanar del resto del mercado. Bitcoin está intentando superar la barrera de los $30,000 dólares, mientras que Ethereum está encontrando su camino de regreso a $1,900 dólares. Las dos principales criptomonedas a menudo se consideran las que marcan el ritmo y los barómetros para el resto del sector.

Más específicamente, las tendencias de precios de BTC reflejan las expectativas de que la SEC cederá a la presión y aceptará un ETF de Bitcoin al contado. Fidelity es el último en expresar el deseo de solicitar un puesto en el ETF de Bitcoin, mientras que BlackRock ya había hecho el movimiento.

Las tendencias actuales de los precios de BTC no son indicativas del rendimiento futuro, dado que la incertidumbre del mercado aún no se ha despejado. Sin embargo, sugiere que los inversores aún no han terminado con las criptomonedas. En particular, se están enfocando en tokens con el potencial de hacer grandes movimientos en el mercado, especialmente los que se lanzan ahora. $CHANCER podría beneficiarse de este sentimiento.

Por qué Chancer está cambiando el mundo de las apuestas

Solo piensa en esto; si está participando en apuestas, está restringido a lo que la casa de apuestas ha proporcionado y tiene que jugar según sus probabilidades y reglas. Chancer está cambiando eso. En lugar de participar en un mercado de apuestas creado por corredores de apuestas, puede crear su propio mercado P2P y apostar a través de él.

Luego invita a sus compañeros a su mercado de apuestas o se une al de ellos, donde puede predecir y ganar premios. Lo emocionante de Chancer es que los inversores pueden apostar en casi cualquier cosa bajo el sol a través de una plataforma descentralizada.

¿Chacer es una plataforma de apuestas o de inversión?

Aunque Chancer tiene elementos de apuestas, no es una plataforma de apuestas. Es una plataforma para que los inversores participen en mercados predictivos P2P y obtengan recompensas e ingresos pasivos. La capacidad de crear numerosos mercados en vivo que se alinean con los intereses del usuario hace de Chancer una plataforma de inversión ideal.

Además de las ganancias relacionadas con las apuestas, los inversores pueden apostar $CHANCER para obtener ingresos pasivos. Los tokens apostados aumentan la liquidez en la plataforma, lo que permite a los inversores ingresar y salir de posiciones comerciales.

Hay recompensas de creación de mercado por crear mercados de Chancer, lo que incentiva a los inversores a continuar construyendo la plataforma. Los inversores también ganan compartiendo Chancer con otros a través de la función Share2Earn.

¿Está previsto que Chancer aumente su precio en un 1000% en 2023?

Las apuestas son una industria enorme, y la creciente adopción de tecnología la lleva a nuevos niveles. Chancer entra en el sector pero lo hace de forma diferente a sus rivales. Como tal, el potencial de la plataforma y su token nativo es enorme.

Un 1.000% para 2023 podría ser más ambicioso, aunque podría verse afectado en función de la demanda tras cotizar en Uniswap en el tercer trimestre. Un aumento del doble del precio sería una predicción realista para 2023. Sin embargo, no hay límite para $CHANCER en el futuro, ya que los tokens han aumentado fácilmente por márgenes similares. Como tal, un aumento de precio de 10 veces es realista en 2024.

¿Es el momento adecuado para invertir en $CHANCER?

$CHANCER está en su primera etapa de preventa cuando el precio está en su punto más bajo. Esto significa que comprar ahora podría ser la mejor oportunidad de aprovechar posibles aumentos de precios antes de las próximas fases de la preventa o la cotización de tokens en los intercambios.