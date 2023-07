El panorama bancario de la India ha sufrido un cambio tectónico con la icónica Corporación Financiera de Desarrollo de Vivienda (HDFC) Ltd, habiendo ejecutado una fusión inversa con HDFC Bank, a partir del 1 de julio de 2023.

El acuerdo se determinó en abril de 2022 con HDFC Bank listo para tomar el control de su empresa matriz, en un

… Acuerdo de acciones de $40 mil millones de dólares.

En cuanto al mercado de valores, se ha cerrado la negociación de la nueva entidad fusionada para los empleados, administradores y sus familiares hasta el 13 de julio de 2023, durante el cual se realizarán nuevas asignaciones de acciones.

Puntos clave

Estas son algunas de las características clave del recién fusionado HDFC Bank.

El cuarto banco más grande del mundo por capitalización de mercado

Bloomberg señaló que en USD, la entidad estaría valorada en 172.000 millones de dólares, lo que la posicionaría como el cuarto banco más grande del mundo, solo por detrás de JPMorgan Chase & Co., Industrial and Commercial Bank of China Ltd. y Bank of America.

Fuente: Bloomberg

Según Mint, un periódico líder en idioma inglés, la capitalización de mercado combinada de HDFC Bank la convertiría en la segunda compañía más valiosa de la India.

Mayor ponderación en la bolsa de valores india

Con HDFC Bank representando el 9,2% del NSE Nifty y la ponderación de HDFC de aproximadamente el 6,2%, la entidad recién fusionada contribuirá con casi el 15,4% del índice, desplazando a Reliance Industries de Mukesh Ambani como la principal acción con un 10,4%.

Además, la fusión vería a compañías emblemáticas como HDFC Securities, HDFC AMC y HDFC Life Insurance bajo el paraguas de HDFC Bank.

Esto allanaría el camino para que HDFC Bank se convierta en un conglomerado global de servicios financieros que ofrezca una variedad de servicios a sus clientes.

Estructura del accionariado

La Casa de la Moneda señala que,

… HDFC Bank será propiedad total de accionistas públicos, y los accionistas existentes de HDFC Ltd poseerán el 41 por ciento de HDFC Bank.

Los accionistas de HDFC recibirán 42 acciones de HDFC Bank por cada 25 acciones que posean, lo que equivale a un índice de fusión de 1,68.

Alcance en expansión

El banco fusionado cuenta con una fuerza laboral combinada de 177 000 empleados, 8300 sucursales en el extranjero y una base de clientes de más de 120 millones.

HDFC Bank apunta a crecer entre un 18% y un 20% dado el sólido crecimiento de las ganancias y planea expandir sus sucursales en un 100% en los próximos años.

Además, dado que el 70% de los clientes disfrutan de productos como hipotecas pero no tienen una cuenta bancaria con el prestamista, hay planes para ayudarlos a abrir nuevas cuentas de ahorro.

Suresh Ganapathy, jefe de investigación de servicios financieros para India en Macquarie, fue citado en el artículo de Bloomberg,

En todo el mundo hay muy pocos bancos que, a esta escala y tamaño, aún aspiren a duplicarse en un período de cuatro años… (seguirá siendo una) institución formidable.

D-SIB

El Banco de la Reserva de India designó a HDFC Bank como uno de los Bancos Nacionales de Importancia Sistémica (D-SIB) en marzo de 2017.

Fuente: Bloomberg

A partir del 30 de junio, en el escenario global, las notas en dólares perpetuos de HDFC Bank han superado significativamente el índice de Bloomberg de bonos de coco de bancos globales, con el primero rindiendo un 3,1 % este año frente a una pérdida del 3,5 % para el segundo.