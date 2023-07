Las inversiones relacionadas con Bitcoin superan a Bitcoin, pero siguen siendo alternativas inferiores

Bitcoin ha estallado en la conciencia general en los últimos años. A pesar de esto, para muchas instituciones y otros actores financieros, puede ser un desafío poseer el activo directamente, principalmente por razones regulatorias y de cumplimiento.

Esto cambiará con el tiempo y es parte de la razón por la que hay tanto furor en torno a las solicitudes de ETF al contado, que la SEC ha negado repetidamente hasta el momento. Si bien comprar Bitcoin directamente y participar en una autocustodia segura no es posible para algunos, existen otras formas a través de las cuales se puede tener exposición a Bitcoin.

Curiosamente, este año muchos de estos medios han superado a Bitcoin. Sin embargo, eso no significa que invertir en ellos no sea un error si también es posible comprar el activo en sí.

Los wrappers de Bitcoin están superando al activo subyacente este año

Algunas de las inversiones más populares relacionadas con Bitcoin se presentan en el siguiente cuadro. Con Bitcoin devolviendo un 81% en lo que va del año, ha sido superado por las cuatro alternativas.

O, para presentar los rendimientos YTD uno al lado del otro:

También se debe tener en cuenta que hemos omitido el ETF de estrategia de Bitcoin ProShares (BITO), que la SEC aprobó en octubre de 2021. BITO gana exposición a Bitcoin a través de los futuros de Bitcoin, y el regulador indica que cree que los productos basados en futuros brindan una mayor protección a los inversores.

Sin embargo, los ETF de futuros tienen que renovar los contratos de futuros, lo que significa que hay más errores de seguimiento. Además de las tarifas, esto llevó a BITO a tener un rendimiento inferior al de Bitcoin en cerca de un 3% durante la primera mitad de este año. Si la curva de contango se hace más pronunciada en el futuro, esa divergencia también podría aumentar.

En resumen, no hay absolutamente ninguna razón para poseer BITO si uno puede poseer Bitcoin, a menos que los rendimientos ligeramente más bajos (¡que pueden acumularse a largo plazo!) valgan la conveniencia de evitar la autocustodia o poder comerciar a través de la cuenta de corredor de uno.

No obstante, hay opciones mucho peores que BITO. A pesar del rendimiento superior en lo que va del año, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) es uno de ellos. Se trata de un fideicomiso en lugar de un ETF, lo que significa que los inversores no pueden canjear el Bitcoin subyacente, lo que hace que el fideicomiso se negocie con un descuento o una prima sobre su NAV.

Cuando se lanzó este fondo, originalmente cotizaba con una prima, pero esto cambió a medida que las opciones de la competencia se pusieron en línea y la demanda de GBTC cayó. El descuento cayó hasta un 50% después del colapso de FTX en noviembre, ya que también surgieron preguntas en torno a su empresa matriz Digital Currency Group, que también es la empresa matriz de la criptoplataforma Génesis, que se declaró en bancarrota después de quedar atrapada en la tormenta Bankman-Fried.

Desde entonces, el descuento se ha reducido al 25%, a medida que aumenta la esperanza de que es más probable que el fideicomiso se convierta en un ETF, luego de la gran cantidad de solicitudes presentadas ante la SEC durante el último mes. La conversión a un ETF debería eliminar la mayor parte del descuento.

A pesar de la renovada esperanza de conversión, el fondo ha sido un desastre para todos los inversores. Un descuento del 25% es un abismo enorme, especialmente teniendo en cuenta que el activo subyacente, Bitcoin, todavía está un 55% por debajo de su pico de noviembre de 2021, lo que es un insulto a la herida. El fondo incluso se enfrenta a una demanda de algunos inversores que afirman que tergiversó la probabilidad de que se convirtiera en un ETF.

Empresas mineras MicroStrategy y Bitcoin

Curiosamente, si analizamos la correlación de las principales inversiones relacionadas con Bitcoin con Bitcoin en lo que va del año, MicroStrategy llega a un increíblemente alto 0,86.

La empresa ahora posee más de 152 333 Bitcoin, lo que equivale a 1 de cada 128 Bitcoins actualmente en circulación, o el 0,78%. En esencia, esta es ahora una sociedad de cartera de Bitcoin, y su gigantesco alijo ayuda a explicar su fuerte correlación.

En verdad, también es difícil argumentar a favor de MicroStrategy sobre Bitcoin. No solo hay otros factores aquí (¡sigue siendo una empresa de tecnología!), sino que las diatribas religiosas limítrofes de Michael Saylor no son exactamente lo que quieres ver como accionista. Incluso para los fanáticos de Bitcoin, no muchos estuvieron de acuerdo con su consejo de hipotecar su casa para comprar Bitcoin (se negociaba a $ 50,000 dólares en ese momento, así que espero que no muchos lo escuchen). No está del todo claro cuál es la visión a largo plazo, excepto simplemente mantener Bitcoin.

El activo con mejor rendimiento este año ha sido el Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI), que ha ganado un 267% en comparación con el 81% de Bitcoin. Esto está en línea con lo que esperaríamos, ya que las acciones mineras han mostrado mucha más volatilidad que Bitcoin. En resumen, si Bitcoin sube, las acciones mineras suben más, y si Bitcoin cae, las acciones mineras bajan más.

El año pasado, los mineros quedaron absolutamente golpeados. Su caída se vio exacerbada por su negativa a monetizar su Bitcoin, que ganan por validar cada bloque de transacciones. En el siguiente gráfico, podemos ver que sus reservas en términos de Bitcoin se mantuvieron relativamente estables durante todo el mercado alcista, sin embargo, se dispararon hacia arriba en términos de USD cuando el precio de Bitcoin explotó. Muestra que no capitalizaron el aumento de los precios vendiendo sus reservas y, en cambio, mantuvieron su Bitcoin.

Si bien uno puede aplaudir la condena, esto aumentó su exposición al precio y, por lo tanto, aumentó el riesgo de estas empresas. Más malas noticias es la tasa de hash en constante aumento: si bien es excelente para la seguridad de Bitcoin y la salud a largo plazo de la red, significa que los mineros requieren mayores cantidades de energía para recibir los mismos ingresos (el ajuste de dificultad se ajusta automáticamente para garantizar que los bloques todavía se extraen a intervalos predeterminados de aproximadamente diez minutos). Dado que el año pasado también trajo una crisis energética aguda, el precio de la electricidad se disparó, lo que significa que los mineros se vieron afectados el doble: con una caída de los ingresos en el lado de Bitcoin y un aumento de los costos en el lado de la energía.

Por lo tanto, el riesgo con las acciones mineras de Bitcoin es elevado y representan una oportunidad de inversión diferente a la de Bitcoin, incluso si siempre estarán ligadas al destino de este último.

Esto nos lleva a Coinbase, la final de las inversiones. Al ser un intercambio de cifrado en los EE.UU., Coinbase se ha visto envuelto en la represión regulatoria este año. A pesar de esto, ha generado ganancias impresionantes para los inversores, un 186% más en lo que va del año. Pero con una correlación de solo 0,59 en el mismo período de tiempo, claramente no es un buen sustituto de Bitcoin. No solo eso, sino que incluso después de su aumento este año, Coinbase todavía está casi tres cuartas partes por debajo de su precio de salida a bolsa. Con una demanda presentada por la SEC el mes pasado, se avecinan aguas agitadas.

También es tentador preguntarse qué haría un ETF al contado por Coinbase. Si bien es innegablemente positivo para la industria en su conjunto y, por lo tanto, para Coinbase, ¿la existencia de un ETF al contado alejaría a algunos usuarios de los intercambios? Si el clima regulatorio en torno a Coinbase aún es confuso cuando finalmente se apruebe ese ETF, tal vez valga la pena considerarlo. De cualquier manera, Coinbase obviamente está altamente correlacionado con el precio de Bitcoin, pero es una empresa en sí misma y, por lo tanto, es una inversión separada.

En general, todavía no hay nada que realmente replique Bitcoin. Si bien Coinbase y MicroStrategy son empresas por derecho propio y muchas invierten en ellas por razones distintas a Bitcoin, como lo hacen con las acciones mineras, la presencia de Grayscale Trust y el ETF de futuros BITO resaltan por qué existe una demanda de un ETF al contado.

El ETF de futuros de BITO se acerca más a replicar los rendimientos de Bitcoin, pero su bajo rendimiento sigue siendo notable. Es inevitable que llegue el día en que se apruebe un ETF al contado, y entonces ese bajo rendimiento debería (en su mayoría) disiparse. Pero por ahora, si uno quiere ganar exposición a Bitcoin y tiene la capacidad de acceder a él directamente, nada supera a la realidad.