A pesar de un fuerte repunte en lo que va del año, la mayoría de las criptomonedas están muy por debajo de sus picos de la histeria del mercado alcista pandémico en 2021. Sin embargo, hay una excepción notable: Tether.

La capitalización de mercado de la controvertida moneda estable se encuentra ahora en su punto más alto, apenas por debajo de los 84.000 millones de dólares. Sorprendentemente, esto se produce cuando el capital se ha desbordado del espacio criptográfico: en el último año, la capitalización total del mercado de monedas estables ha bajado un 18%, mientras que la de Tether ha subido un 26%.

Si presiona “reproducir línea de tiempo” en el gráfico a continuación, el crecimiento de Tether en el último año contrasta marcadamente con la trayectoria de todas las otras monedas estables principales, que se han ido firmemente al sur.

Si ahora presentamos el gráfico anterior en forma estática y evaluamos la participación de mercado en lugar de la capitalización de mercado, hay un par de fechas notables. El primero es mayo de 2022, cuando la muerte del ecosistema Terra llegó a cero, arrastrando consigo su moneda estable de $18 mil millones de dólares.

Pero si bien esto le dio un pequeño impulso a Tether, también se desvinculó brevemente en ese momento y, por lo tanto, el verdadero ganador fue USD Coin, que rápidamente saltó de una participación de mercado del 25% al 33%.

Sin embargo, es realmente en 2023 cuando Tether se vuelve verdaderamente dominante, pasando de una participación de mercado del 48% a principios de año a su posición actual del 67%. El siguiente gráfico lo muestra como el valor atípico, con todas las demás monedas estables principales.

¿Por qué Tether está ganando cuota de mercado?

Copy link to section

Hay tres factores principales para esto. El primero es la regulación, específicamente en torno a la moneda estable BUSD de la marca Binance. Paxos, el emisor con sede en Nueva York, anunció en febrero que ya no emitiría nuevos tokens de la moneda estable, lo que significa que su capitalización de mercado se reduciría gradualmente a cero (al momento de escribir, todavía tiene una participación de mercado del 2,9% con un capitalización de mercado de $3.7 mil millones de dólares, pero esto debería continuar cayendo).

Tether tiene su sede fuera de los EE.UU. y, por lo tanto, las preocupaciones sobre su estado con respecto a las leyes de valores de los EE.UU. no son una preocupación.

El segundo factor sirvió para paralizar a otro de los rivales de Tether, USD Coin, que también debe preocuparse por la ley de valores de EE.UU., ya que se basa en el mandato de Gary Gensler. Pero, además, hubo una caída visible en la capitalización de mercado de la moneda estable respaldada por Coinbase en marzo, con Tether absorbiendo el capital que huía del USDC. Esto se debió a la crisis bancaria, que reveló que el USDC estaba parcialmente respaldado por reservas de efectivo mantenidas en el caído Silicon Valley Bank.

En medio del pánico, Circle confirmó que el 8,8% de las reservas que respaldan al USDC estaban en SVB. Si bien más tarde se confirmó que los depositantes se recuperarían, el USDC se había desvinculado a 88 centavos mientras tanto y, aunque inmediatamente recuperó su paridad de $1 dólar después de que se confirmó la garantía, desde entonces no ha recuperado la pérdida de participación de mercado.

Por lo tanto, el dominio de Tether ha crecido, irónicamente visto como “más seguro” en medio del caos, a pesar de que la preocupación sobre las reservas de Tether es posiblemente uno de los temas más largos y discutidos en criptografía.

Esto nos lleva a nuestro tercer factor: probablemente sea justo decir que el mercado está un poco más tranquilo con respecto a la situación de reserva detrás de Tether. La empresa se ha esforzado por aumentar su transparencia y, según informes contables, ha reducido su exposición a certificados de depósito y papel comercial.

La mayoría de sus reservas ahora se encuentran en bonos del Tesoro, sin duda ayudados por los sólidos rendimientos que se ofrecen, con tasas de interés ahora por encima del 5%. De hecho, Tether anunció esta semana que obtuvo más de $1 mil millones de dólares en ganancias operativas en el segundo trimestre de 2023, con un aumento de sus activos del 5,7% a $86,5 mil millones de dólares, frente a $83,8 mil millones de dólares de tokens USDT en circulación. Las extraordinarias ganancias fueron lideradas por las letras del Tesoro, con la empresa con $72,500 millones de sus $86,500 millones de dólares en instrumentos garantizados por el gobierno de EE.UU.

Sin embargo, es importante señalar que estas “certificaciones” de reserva no son lo mismo que las auditorías financieras completas, y sigue habiendo preocupación en algunos sectores. Ciertamente, en comparación con el sector financiero tradicional y la transparencia que es común, Tether palidece mucho en comparación y necesita hacer más. Pero el mercado en general ciertamente ha suavizado su opinión sobre la situación, lo que se evidencia en el tremendo crecimiento de la moneda estable, especialmente en un momento en que la capitalización general del mercado de monedas estables se ha desplomado.

La ruptura del patrón durante el último año es notable y se puede ver a través de un ángulo alternativo en el siguiente gráfico, cuando se compara la capitalización de mercado de Tether con la de Bitcoin. Históricamente, el dúo se ha movido estrechamente, ya que Bitcoin es un referente para un espacio en general, y cuanto mayor sea la demanda de Bitcoin, mayor será la demanda de Tether.

Pero mientras que Bitcoin permanece un 58% por debajo de su máximo histórico, Tether ha vuelto a su punto máximo, eliminando por completo la caída del mercado bajista.

¿Qué significa esto para las criptomonedas?

Copy link to section

Anteriormente mencionamos la preocupación sobre las reservas de Tether y, por lo tanto, no sorprende que muchos no estén entusiasmados de que la moneda estable esté dominando una parte tan grande del mercado. Sin ninguna duda, si algo le sucediera a Tether, el espacio quedaría absolutamente devastado. Es la principal fuente de liquidez en todos los pares comerciales, DeFi depende de él y es el elemento vital que sustenta todo el ecosistema.

Si bien la situación en torno a Tether ha sido bien cubierta y no volveremos a profundizar en ella aquí (y como mencionamos anteriormente, al menos parece ir en la dirección correcta), quedan otros puntos de controversia. La ironía de todo esto es que, en un espacio construido sobre el pilar de la descentralización, mucho depende de una empresa muy centralizada.

DeFi recibe su nombre de las finanzas descentralizadas, pero eso no es más que un nombre inapropiado, ya que gran parte del sistema está respaldado por Tether (sin mencionar que USD Coin también está centralizado, el siguiente competidor más grande). Incluso si todo está bien con Tether (y para ser claros, no hay evidencia de lo contrario), sigue siendo un punto central de falla, y DeFi nunca se descentralizará mientras se base en USDT.

Por otra parte, esto no sería un problema si Tether estuviera completamente regulado y fuera transparente, hacia lo que parece dirigirse (aunque sea lentamente). Eso probablemente resolvería todos los problemas porque ciertamente no hay problema con la funcionalidad del token: hace exactamente lo que dice en la lata, y dentro de un espacio DeFi que está mucho más centralizado de lo que muchos creen por una variedad de razones, no se siente como un problema de que Tether está centralizado: es simplemente el hecho de que no se puede garantizar la confianza detrás de esa institución centralizada.

Sin ponerse demasiado filosóficos, algunos pueden argumentar que es imposible ganar ese nivel de confianza en una empresa centralizada. De hecho, esas son las brasas de las que nació el espacio de las criptomonedas, y una discusión para otro día.

Pero uno esto es claro. En cuanto a los números, la capitalización de mercado y la participación de mercado solo han ido en una dirección para Tether: hacia arriba. El tiempo dirá si eso continúa, pero en este momento, su dominio es asombroso.