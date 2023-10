ADM acaba de revelar su GPU Radeon ‘más rápida’ hasta la fecha

Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD) está en el foco de atención esta mañana después de revelar su GPU Radeon para portátiles “más rápida” hasta la fecha.

AMD Radeon RX 7900 ya está aquí

La Radeon RX 7900 utiliza la arquitectura RDNA que permite un rendimiento que supera a Nvidia GeForce RTX 4080 en aproximadamente un 7,0% en promedio.

Otras características destacadas de la nueva unidad de procesamiento de gráficos incluyen IA y aceleradores de trazado de rayos de segunda generación, 16 GB de memoria de acceso aleatorio de video (VRAM) y codificación AVI.

Las noticias del mercado de valores llegan sólo unos días antes de que AMD informe sus resultados del tercer trimestre. El consenso es que ganará 49 centavos por acción este trimestre frente a 54 centavos por acción hace un año.

Las acciones del gigante de los semiconductores han subido actualmente un 65% con respecto a principios de 2023.

Alienware utilizará nuevas GPU AMD

También el jueves, Alienware dijo que su serie de portátiles m18, que comienza en EE. UU. en 2.800 dólares, utilizará las GPU Radeon recientemente lanzadas. Según Frank Azor, arquitecto jefe de soluciones de juegos de AMD :

Trabajamos estrechamente con Alienware en el sistema para ofrecer las mejores experiencias móviles posibles y creemos que los clientes estarán absolutamente encantados con lo que este sistema puede hacer.

Tenga en cuenta que AMD también anunció esta mañana nuevas CPU, incluida la serie Ryzen 7000. La semana pasada, el fabricante de chips dijo que compraría Nod.AI para ampliar su presencia en inteligencia artificial y competir mejor con su rival Nvidia Corp (leer más).

It’s back. AMD Ryzen Threadripper 7000 Series, the world’s fastest desktop processor and enthusiast desktop platform, and Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series, the ultimate workstation processor. https://t.co/kninsEZSbx pic.twitter.com/LdMa9LvyRq — AMD Ryzen (@AMDRyzen) October 19, 2023

Wall Street actualmente tiene una calificación consensuada de “sobreponderación” para las acciones de AMD.