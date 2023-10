BIST 100, análisis USD/TRY: ¿Qué sigue para las acciones y la lira turcas?

Las acciones turcas y la lira turca han divergido este año. Por un lado, el tipo de cambio USD/TRY se ha disparado a un máximo histórico de 28, un salto del 52% desde donde comenzó el año. El par se ha disparado más de un 1.200% desde el punto más bajo de 2015.

Las acciones turcas han subido este año

Copy link to section

Por otro lado, el índice BIST 100, que sigue a las mayores empresas turcas, ha sido uno de los índices con mejor rendimiento del mercado. El índice subió a un máximo de 8.500 TRY este mes, un 100% por encima de donde comenzó el año. Ha aumentado más del 880% desde su punto más bajo durante la pandemia.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Muchas empresas BIST 100 han aumentado más del 50% este año a medida que los residentes turcos invierten en el único activo que parece estar funcionando. Muchas empresas turcas también se han beneficiado, ya que la moneda local más débil hace que sus bienes y servicios sean menos costosos a nivel internacional.

Borusan Mannesman es el componente de Borsa Estambull 100 con mejor desempeño después de que sus acciones subieran más del 1,059% este año. Se ha disparado más del 5.980% en los últimos tres años. Otras empresas con mejor desempeño son Mia Tek, Alfa Solar Energi, Oyak Cimento y Akcansa Cimento, entre otras. Todas estas empresas han aumentado más del 200%.

El índice BIST 100 enfrenta riesgos en el futuro

Copy link to section

El desafío para el índice BIST 100 es que el Banco Central de la República de Turquía (CBRT) se ha vuelto relativamente agresivo recientemente. Ha aumentado las tasas al 30% mientras lucha contra una inflación galopante, una de las más altas del mundo. En la mayoría de los períodos, las acciones tienden a tener un rendimiento inferior en un período de altas tasas de interés.

El otro riesgo para las acciones de la Bolsa de Estambul es que el gobierno haya implementado medidas de control de divisas en un intento por salvar la desplomada lira turca. Ahora se anima a las empresas a ahorrar la mayor parte del efectivo de sus balances en liras turcas o arriesgarse a sanciones.

Gráfico BIST 100 de TradingView

Además, los aspectos técnicos sugieren que el repunte del índice BIST está alcanzando su punto máximo. Ha formado un pequeño patrón de doble techo, que suele ser un signo bajista. Al mismo tiempo, la media móvil de convergencia y divergencia (MACD) se ha movido por debajo del punto neutral. El histograma de este indicador cayó por debajo de cero a principios de este mes.

El índice de fuerza relativa (RSI) también ha formado un patrón de divergencia bajista. Por lo tanto, sospecho que el índice BIST 100 pronto tendrá una ruptura bajista a medida que los inversores comiencen a tomar ganancias. Si esto sucede, es probable que el índice vuelva a probar el soporte en 7.000 TRY.

Espero que el tipo de cambio USD/TRY también siga subiendo incluso cuando el CBRT se vuelva agresivo. Los inversores creen que Erdogan no tolerará más subidas de tipos en el futuro, especialmente si no están resolviendo la crisis de la lira turca. Por lo tanto, en este caso, el par USD/TRY