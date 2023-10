Cardano DeFi TVL se estancó en un nivel récord a medida que el crecimiento se desacelera

La actividad en el ecosistema de Cardano se está desacelerando a medida que continúa el invierno criptográfico y aumenta la competencia en la industria. Los datos muestran que el valor de ADA bloqueado en el ecosistema DeFi ha aumentado a un récord de 625 millones.

Al ecosistema le ha ido bien en 2023 desde que comenzó el año con más de 204 millones de monedas ADA. Sin embargo, últimamente el volumen de tokens que ingresan al ecosistema está creciendo a un ritmo más lento.

MinSwap, un intercambio descentralizado en el ecosistema de Cardano, es la dApp más grande con más de $39 millones de dólares en valor total bloqueado (TVL). Indigo, una plataforma de posición de deuda garantizada (CDP), tiene más de £8 millones de libras en activos. Otros actores importantes del ecosistema como Liqwid, Optim Finance y Djed Stablecoin también han logrado un crecimiento sólido.

Los compromisos de los desarrolladores son otra señal de que la industria se está desacelerando. Estos compromisos ascendieron a sólo 22 en las últimas 24 horas, frente a un máximo de 50 en marzo. Además, las tarifas totales que cobra Cardano se han ido desacelerando.

Cardano y otras cadenas de bloques de capa 1 y 2 se enfrentan a numerosos desafíos a medida que continúa el criptoinvierno. Por ejemplo, la competencia en la industria ha aumentado sustancialmente. Algunas de las alternativas que han ganado participación recientemente son Arbitrum, Optimism y Base, propiedad de Coinbase.

Otras redes de capa 1 que son buenas alternativas a Cardano son Avalanche, Cronos y Kava.

La política monetaria es el otro desafío que enfrenta Cardano, ya que las tasas de interés se mantienen en el nivel más alto en décadas. Las tasas más altas han hecho que los activos seguros como el efectivo sean más atractivos. Los bonos a corto plazo rinden más del 5%, mientras que los certificados de depósito (CD) y los fondos del mercado monetario tienen un rendimiento del 6%.

La implicación de todo esto es que muchos inversores están pasando de activos riesgosos como acciones y criptomonedas a activos seguros. Además, los desafíos legales en curso, como la demanda de la SEC contra Coinbase y Binance, han incentivado a las personas a abandonar las monedas digitales.