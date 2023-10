Las apuestas en Lido aumentan debido a las inversiones masivas en Ethereum, mientras la preventa de InQubeta entusiasma a las ballenas de Bitcoin

La criptoesfera está experimentando tendencias positivas a medida que dos tokens importantes intrigan a los inversores que buscan oportunidades de inversión en criptomonedas con potencial de rentabilidad a largo plazo.

Lido DAO ($LDO) es uno de esos tokens con un protocolo de participación que está experimentando un aumento notable, lo que demuestra un interés en rápido crecimiento en las inversiones de Ethereum ($ETH). Este aumento es significativo ya que la plataforma de participación Ethereum 2.0 registró recientemente una promesa de más de 280.000 ETH de una ballena Ethereum.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

El token emergente basado en IA, InQubeta ($QUBE), también está atrayendo el interés de inversores influyentes de la industria. Este proyecto innovador ofrece un viaje de preventa único, que permite a los inversores comprar el token nativo, $QUBE, a un precio de entrada bajo. Las características de InQubeta, incluido un modelo de financiación colectiva respaldado por tokens no fungibles (NFT), también están atrayendo la atención de las ballenas de Bitcoin ($BTC) y de los inversores que buscan diversificar sus carteras.

Este artículo explora el ascenso de estos tokens en la lista de criptomonedas descentralizadas.

InQubeta ($QUBE): el revolucionario token de IA

Copy link to section

La próxima ICO de criptomonedas, InQubeta, está atrayendo el interés de las ballenas Bitcoin con su exitosa preventa. Se han vendido más de 408 millones de tokens de IA de los 975 millones asignados para la fase de preventa en los cinco meses transcurridos desde el lanzamiento de la preventa. InQubeta tiene un inmenso potencial de crecimiento y el proyecto ha recaudado más de $3,7 millones de dólares con una gran demanda de inversores influyentes. Esta cantidad se disparará a medida que el proyecto se prepara para cotizar en las principales bolsas con un precio de moneda DeFi de $0,0308 dólares.

Muchas ballenas Bitcoin que buscan la mejor inversión en criptomonedas para agregar más variedad a sus inversiones están entusiasmadas con los excelentes resultados de la preventa de $QUBE.

El ascenso del token $QUBE continúa en una trayectoria notable a medida que se eleva desde su precio inicial de moneda DeFi de $0,07 a un impresionante $0,0133 en la cuarta etapa de preventa. La preventa continuará durante seis etapas más, y cada etapa ofrecerá un interesante punto de entrada para que los inversores adquieran tokens $QUBE y se unan al ecosistema InQubeta.

El innovador proyecto de InQubeta tiene múltiples características clave que están resultando una propuesta atractiva para los inversores. De estas características, destaca el crowdfunding, que invita a los inversores a realizar inversiones fraccionadas en nuevas empresas de tecnología de inteligencia artificial.

El acceso a los proyectos de IA se realiza a través de NFT, y los entusiastas pueden poseer fracciones de capital en las nuevas empresas determinadas. Como tal, QUBE podría ser un camino hacia inversiones potencialmente gratificantes cuando los proyectos tengan éxito.

Otra característica importante es la apuesta de tokens que admite la plataforma. Los poseedores pueden apostar sus tokens $QUBE en un grupo dedicado y obtener recompensas de un impuesto de venta del 5%.

Lido DAO ($LDO): atraer inversiones en ETH

Copy link to section

Lido DAO es una plataforma de apuestas diseñada para proporcionar infraestructura para apostar tokens de múltiples redes blockchain. Esta organización autónoma descentralizada (DAO) proporciona una plataforma perfecta para los titulares de Ethereum que buscan una solución de participación líquida.

Con $LDO, pueden apostar sus tokens $ETH y recibir $ETH ($stETH) apostados en Lido, que representan el token apostado y las recompensas.

Las apuestas en Lido DAO están aumentando en medio del interés de los inversores en Ethereum 2.0, y las crecientes tenencias de $ETH apostadas en la plataforma son un catalizador adicional de su creciente popularidad.

Los inversores pueden utilizar $LDO para participar y beneficiarse de la transición de Ethereum a una plataforma de prueba de participación. La mejora no sólo ha aumentado la liquidez, sino que también ha aportado recompensas a los inversores. Entre las inversiones en participación más importantes se encuentra la de la cripto ballena Justin Sun, que apostó alrededor de $439 millones (282,796 ETH) en Lido DAO.

Conclusión

Copy link to section

La criptoesfera está experimentando tendencias notables a medida que la atención recae en los principales proyectos dentro del espacio financiero descentralizado. Lido DAO continúa beneficiándose de un aumento en la actividad de apuestas, impulsado por el atractivo de las apuestas de ETH y las características que promete.

Mientras tanto, el token basado en inteligencia artificial InQubeta está teniendo éxito en la preventa en medio de la creciente atención de las ballenas Bitcoin. Con características interesantes y utilidad en el mundo real, presenta una oportunidad única para cualquier inversor que busque diversificar su cartera.

Para obtener toda la información sobre Qube, puede visitar la preventa de InQubeta o mantenerse al día socialmente uniéndose a las comunidades de InQubeta.