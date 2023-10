¿Se perdió el aumento de Dogecoin? ¡BorroeFinance podría ser tu próxima oportunidad de inversión!

Muchos inversores se perdieron el meteórico aumento de Dogecoin ($DOGE) en 2021, que creó un lecho de riqueza en todo el espacio criptográfico. Afortunadamente para aquellos que extrañaron Dogecoin, acaba de surgir un nuevo proyecto DeFi denominado BorroeFinance ($ROE), que podría generar ganancias sustanciales a los inversores cuando se lance oficialmente en las bolsas.

El historial de precios de Dogecoin: ¿$DOGE sigue siendo una inversión inteligente?

Copy link to section

Dogecoin ($DOGE) logró un hito importante durante la temporada alcista de 2021. Al abrir el año a un precio de mercado de $0,004, Dogecoin se embarcó en un repunte que finalmente posicionó $DOGE en $0,737 dólares en mayo del mismo año. Este aumento se traduce en un aumento del 3.545,98% en el precio de la altcoin.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

En particular, este período marcó la temporada alta para todos los criptoactivos, incluido Dogecoin. Como la mayoría de las otras criptomonedas, $DOGE desde entonces ha tenido dificultades para registrar ganancias notables.

La comunidad Dogecoin intentó provocar otro aumento similar en el precio de $DOGE, pero los resultados fueron diferentes del nivel observado en 2021. La razón de esto se debe principalmente a la actual condición bajista del mercado de cifrado. Sin embargo, la evolución ha continuado dentro del ecosistema Dogecoin.

Elon Musk incorporó recientemente Dogecoin ($DOGE) como método de pago para Tesla. Además, después de una publicación críptica en Twitter (ahora X) en agosto, la comunidad Dogecoin está convencida de que Elon Musk tiene la intención de incluir $DOGE como medio de pago para los servicios de tránsito a Marte.

Teniendo en cuenta estos factores, los expertos creen que $DOGE será testigo de otro aumento de valor en el próximo mercado alcista. Más precisamente, han pronosticado un aumento del 1,195% en el precio de $DOGE a $1 dólar. Esta proyección presenta a Dogecoin ($DOGE) como una de las mejores inversiones en criptomonedas con potencial de ganancias a largo plazo.

Veamos si BorroeFinance ($ROE) compite.

BorroeFinance ($ROE): listo para un ascenso notable

Copy link to section

Si bien sigue siendo un misterio cuándo comenzará el próximo mercado alcista, están surgiendo nuevos proyectos de DeFi que los inversores podrán aprovechar para obtener rendimientos sustanciales. Uno de esos proyectos es BorroeFinance, considerado uno de los principales proyectos DeFi cuyo potencial podría provocar un cambio sísmico en la industria Web3.

BorroeFinance ($ROE) es un mercado impulsado por inteligencia artificial para que los creadores de contenido dentro del dominio Web3 vendan sus ganancias futuras por dinero en efectivo. Básicamente, BorroeFinance crea una vía para ganar regalías, facturas y suscripciones.

A medida que la industria de las criptomonedas continúa registrando un repunte significativo, $ROE se presenta como un contendiente digno en el panorama DeFi. La dinámica propuesta de valor de BorroeFinance y su capacidad para satisfacer todas las demandas financieras lo muestran como una alternativa que vale la pena considerar por parte de los inversores que buscan qué criptografía comprar hoy a largo plazo.

BorroeFinance, representado por el token $ROE, utiliza un método de evaluación de riesgos impulsado por inteligencia artificial y un mercado Web3 diseñado para empresas con modelos de ingresos recurrentes. Esta plataforma facilita la adquisición de financiación para estas empresas transformando facturas en NFT, que los inversores pueden adquirir a través del token nativo, $ROE. La preventa de $ROE ofrece una gran oportunidad para acumular riqueza otorgada.

A partir de ahora, BorroeFinance se encuentra en la segunda etapa de la preventa cotizando a $0,0150 dólares, ofreciendo un retorno de la inversión del 50% desde su precio inicial de la etapa Beta de 0,0100 dólares. Al finalizar la preventa, se espera que el $ROE alcance los $0,0400 dólares, ofreciendo una ganancia sustancial del 167% a los inversores de la Etapa 2.

Puedes aprender todo sobre ROE visitando la preventa de BorroeFinance para todas las actividades sociales, únete a su grupo de Telegram o sigue a BorroeFinance en Twitter.