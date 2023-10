UAW dice que Stellantis ‘tiene la peor propuesta’ mientras amplía la huelga

Stellantis NV (EPA: STLA) se encuentra cómodamente en verde al momento de escribir este artículo, a pesar de que United Auto Workers amplió aún más su huelga contra la antigua compañía automotriz el lunes.

¿Por qué la UAW amplió su huelga contra Stellantis?

Otros 6.800 de sus trabajadores (aproximadamente) en SHAP – Planta de ensamblaje de Sterling Heights se unieron inesperadamente a la huelga en curso esta mañana.

UAW decidió volverse más agresivo contra Stellantis porque su oferta actual ni siquiera está a la par de GM y Ford, reveló el sindicato en un comunicado de prensa de hoy.

Stellantis tiene la peor propuesta sobre la mesa con respecto a la progresión salarial, el pago de los trabajadores temporales y la conversión a tiempo completo, ajustes por costo de vida (COLA) y más.

Dicha instalación en los suburbios de Detroit produce camionetas Ram 1500. Las acciones de Stellantis han subido más del 30% en comparación con el comienzo de este año al momento de escribir este artículo.

La camioneta Ram 1500 de Stellantis tiene un suministro saludable

La fábrica de Michigan es sin duda crucial para Stellantis, que aún no ha comentado sobre el desarrollo de hoy.

Pero está mejor posicionada para afrontar esta huelga que afecta principalmente a la producción de sus camionetas que sus rivales Ford y General Motors, ya que su Ram 1500 ya tiene más de 100 días de suministro.

En total, más de 40.000 miembros del United Auto Workers están ahora en huelga contra los tres grandes fabricantes de automóviles estadounidenses.

Está previsto que Stellantis informe sus resultados financieros del tercer trimestre el 31 de octubre. El consenso es que ganará $5,90 dólares por acción en el año en curso, lo que se espera que disminuya materialmente a $5,29 dólares por acción el próximo año.

