El precio de las acciones de Santander forma un patrón de triple techo antes de las ganancias

El precio de las acciones de Banco Santander (BME: SAN) estará en el centro de atención esta semana cuando la compañía publique sus resultados trimestrales. La acción ha retrocedido recientemente para cotizar a 3,42 euros, una caída de más del 10% desde el nivel más alto de este año. Está rondando su nivel más bajo desde el 1 de octubre.

Los resultados de Santander se avecinan

La temporada de resultados está ganando impulso. En las últimas dos semanas, grandes empresas estadounidenses como JPMorgan, Morgan Stanley y Goldman Sachs publicaron resultados financieros mixtos. Y el martes, las ganancias de Barclays superaron por poco las estimaciones.

Banco Santander, cuarto banco europeo por activos, entregará sus resultados el miércoles. Tiene más de 1,7 billones de euros en activos, lo que lo hace sólo más pequeño que HSBC, BNP Paribas y Credit Agricole. Tiene más de 164 millones de clientes totales y 99 millones de activos.

Santander es principalmente un banco global con operaciones en varios países como España, Brasil, Polonia y México, entre otros. Es uno de los tres principales bancos en nueve de sus mercados clave. Esta diversificación tiene pros y contras. El mayor desafío está relacionado con algunos de sus mercados clave, como Argentina, que está atravesando una crisis económica importante.

Al igual que otros bancos, Santander se está beneficiando de las altas tasas de interés en sus mercados clave. En Europa, el Banco Central Europeo (BCE) ha elevado las tasas a un nivel récord de más del 4%. La implicación es que la empresa está obteniendo más margen de interés neto.

Los resultados más recientes mostraron que el margen de intereses de la empresa aumentó a 20,9 mil millones de euros en el primer semestre del año. El ingreso bruto se disparó a 28,2 mil millones de euros mientras que su ingreso operativo neto fue de 15,755 mil millones de euros. El beneficio antes de impuestos cayó a 5,1 mil millones de euros. Los beneficios de Santander saltaron a 2.700 millones de euros en el último trimestre.

El reto para Santander es que la economía europea se está recuperando a un ritmo más lento. Esto es importante ya que la empresa gana la mayor parte de su dinero en Europa. Sudamérica, la otra gran parte de su negocio, tampoco se recupera a un ritmo rápido.

Previsión de la cotización de las acciones del Banco Santander

Gráfico SAN de TradingView

El gráfico diario muestra que el precio de las acciones de Santander formó un patrón de triple techo. En el análisis de la acción del precio, este patrón es uno de los más bajistas. El escote de este patrón está a 3,3325€.

Las acciones de Santander también se han desplomado por debajo de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días. El índice de fuerza relativa (RSI) se ha movido por debajo del punto neutral en 50. Por lo tanto, la perspectiva para la acción es bajista antes de las ganancias.

Si esto sucede, el siguiente nivel clave a tener en cuenta será el de 3,00€, el nivel más bajo del 26 de junio. Si esto sucede, significa que la acción podría caer más de un 11,71%. Esta opinión se confirmará si se mueve por debajo del escote en 3,3325 euros.