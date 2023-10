El precio del Mina Protocol subió verticalmente el martes a medida que otras criptomonedas subieron. El token se duplicó con creces y alcanzó un máximo de $0,913 dólares, el nivel más alto desde el 24 de marzo. En su punto máximo, el token se disparó más de un 165% desde el nivel más bajo de este año, lo que le dio una capitalización de mercado de más de $780 millones de dólares.

Mina es una plataforma blockchain que pretende convertirse en la próxima alternativa a Polygon, Optimism y Arbitrum. Es la cadena de bloques más liviana del mundo que utiliza pruebas de conocimiento cero (zk) para crear dApps en todas las industrias en finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y dispositivos móviles.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

El precio de Mina se recuperó principalmente debido a la actual corrida alcista de las criptomonedas. Bitcoin se disparó a $35.000 dólares por primera vez desde mayo de 2022. Se ha más que duplicado este año mientras los inversores se preparan para la aprobación de un ETF de Bitcoin al contado por parte de la Comisión de Bolsa y Valores. Una medida de este tipo generará más entradas en la industria.

Como resultado, la mayoría de las criptomonedas continuaron subiendo el martes. La capitalización de mercado total de todas las monedas digitales ha aumentado a más de $1,26 billones de dólares. Además de Mina, otras criptomonedas importantes que aumentaron fueron Conflux, Pepe, Injective, Rocket Pool y Woo Network.

El precio del Protocolo Mina también se disparó después de que UpBit, una empresa surcoreana, cotizara el token. UpBit es uno de los intercambios de criptomonedas más activos del mundo. En el pasado, los comerciantes de Upbit han impulsado algunas criptomonedas al alza.

De hecho, los datos muestran que el volumen de Mina negociado en Upbit en las últimas 24 horas aumentó a más de $1.100 millones de dólares. Le siguieron intercambios como Binance, que manejó más de $225 millones de dólares. Otros intercambios de Mina son Kraken y KuCoin.

Históricamente, los tokens criptográficos tienden a recuperarse después de ser incluidos en algunas de las bolsas más grandes como Huobi y Binance. Al mismo tiempo, estas ganancias tienden a ser de corta duración, lo que significa que el token Mina podría retroceder en los próximos días.