El índice DAX anima las ganancias del Deutsche Bank, pero persisten los riesgos

Las acciones alemanas subieron el miércoles tras los resultados financieros relativamente buenos del Deutsche Bank. El índice DAX, que sigue a las mayores empresas de primera línea de Alemania, subió a 14.800 euros, unos puntos por encima del mínimo de esta semana de 14.642 euros.

Ganancias del Deutsche Bank

Copy link to section

El Deutsche Bank ha experimentado un gran cambio en los últimos años. La empresa, que casi colapsó hace unos años, ha pasado a convertirse en una de las más rentables de la industria.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Los resultados publicados el miércoles revelaron que sus ganancias en los últimos nueve meses aumentaron hasta 5 mil millones de euros mientras que los ingresos aumentaron un 6% a 22,2 mil millones de euros. Este crecimiento se produjo cuando las tasas de interés en Europa saltaron al nivel más alto registrado.

Además, las ganancias después de impuestos del Deutsche Bank aumentaron a 3.500 millones de euros, mientras que las entradas de capital en su Banca Privada y Gestión de Activos se dispararon a 39.000 millones de euros. Como resultado, el precio de las acciones del Deustche Bank se disparó más del 6%. Las acciones se han disparado más del 32% desde su nivel más bajo este año.

https://www.youtube.com/watch?v=tf5w7H9nBhEu0026amp;pp=ygUNZGV1dHNjaGUgYmFuaw%3D%3D

A pesar de todo esto, las acciones alemanas siguen atravesando grandes obstáculos. Por un lado, sus fabricantes de automóviles como Volkswagen, BMW y Mercedes Benz están operando en una nueva normalidad. Si bien estas empresas dominaron la industria automotriz durante años, está surgiendo nueva competencia.

Volkswagen es más vulnerable debido a su alta participación de mercado en China. El mercado chino ahora está dominado por marcas chinas como Byd, Li Auto y Nio. Si bien la empresa tiene una asociación con Xpeng, tendrá dificultades para dominar como solía hacerlo en el pasado.

Estos fabricantes de automóviles alemanes también están siendo rezagados en su mercado europeo por empresas chinas baratas, pero igualmente buenas. A principios de este mes, las autoridades europeas anunciaron una investigación sobre los vehículos eléctricos chinos. La investigación podría dar lugar a represalias por parte de las autoridades chinas.

Otras empresas alemanas también se enfrentan a importantes obstáculos a medida que el coste de hacer negocios sigue aumentando. Como resultado, la confianza empresarial en la región ha seguido cayendo. Las empresas y los individuos también están pasando apuros a medida que aumentan las tasas de interés. Como escribimos anteriormente, la oferta monetaria europea M2 cayó nuevamente en septiembre.

Previsión del índice DAX

Copy link to section

Gráfico DAX de TradingView

En mi reciente artículo sobre el DAX alemán advertí que el índice tendría una ruptura bajista. Cité el patrón de cuña ascendente, que es uno de los signos más bajistas. Las acciones ahora se han desplomado por debajo de la parte inferior del patrón de cuña.

Al mismo tiempo, las acciones han caído por debajo del soporte clave de 15.503 euros, el nivel más bajo de julio y agosto. También se ha movido por debajo de los promedios móviles de 50 y 100 días, mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) ha retrocedido.

Por lo tanto, las perspectivas para la acción son bajistas, siendo el siguiente nivel a observar los 14.476 euros, el nivel más bajo del 20 de marzo.