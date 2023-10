Fantom (FTM) fortalece la perspectiva alcista con la actualización de Sonic

El precio de Fantom (FTM) busca mantener las ganancias recientes después de que los alcistas aprovecharon el sentimiento más amplio del mercado de cifrado para alcanzar un máximo de 3 meses. El precio de Fantom se ha beneficiado más del enorme aumento del 35% observado durante la semana pasada. ¿Puede una actualización, cuya red de prueba acaba de anunciar la Fundación Fantom, catalizar un mayor impulso ascendente para FTM?

Esto es lo que debe saber sobre la actualización de Fantom Sonic y lo que podría significar para la red.

Fantom anuncia redes de prueba de Sonic

El 24 de octubre, el profesor Bernhard Scholz, director de investigación de Fantom, hizo un anuncio importante sobre una actualización que podría hacer que la red blockchain se beneficiara de un aumento en su rendimiento y finalidad de las transacciones.

El entorno de la red de prueba constará de dos redes de prueba: pública y cerrada. Como señala Scholz en una publicación de blog, la actualización hará que Fantom mejore significativamente la funcionalidad de su plataforma sin tener que recurrir a funciones como fragmentación o capas adicionales.

En particular, la actualización de Fantom Sonic reemplazará la actualización de Opera, brindando una nueva máquina virtual, mejor almacenamiento de bases de datos y consenso optimizado a la red.

Según Scholz, Sonic podría hacer que la red lograra más de 2000 transacciones por segundo y una finalidad promedio de 1 segundo. Comparativamente, la red principal de Fantom admite un rendimiento de 30 TPS. La Fundación Fantom señaló:

“Sonic es la próxima iteración de la red Fantom, sin necesidad de bifurcación para la actualización. Los contratos inteligentes, servicios y herramientas existentes en Fantom Opera deberían ser totalmente compatibles con la red principal Fantom Sonic”.

Además de Fantom Virtual Machine (FVM), también se espera que Sonic active requisitos de almacenamiento reducidos, desde la asombrosa cifra de 11 TB a menos de 1 TB, para los nodos de archivo. Esto significa que la participación en la red se vuelve más asequible y accesible para los validadores.

Perspectiva de precios de FTM

Las noticias sobre la actualización de Sonic de Fantom llegan al mercado en medio de una tendencia alcista que apenas está comenzando a ganar impulso luego de la desaceleración de las criptomonedas. FTM ha tenido un desempeño destacado entre las altcoins.

Sin embargo, con el precio de FTM cayendo un 93% desde su máximo histórico de $3,46 dólares alcanzado en octubre de 2021, solo puede ser mejor para los alcistas si un mercado alcista coincide con una mejora tan grande como Sonic. Esta actualización, prevista para el segundo trimestre de 2024, no sólo será buena para el ecosistema DeFi, sino también para los juegos blockchain y otras dApps.

Un aumento en la adopción de los protocolos DeFi en Fantom podría ayudar al precio a largo plazo.

El gráico del precio de Fantom en TradingView

En el corto plazo, si bien el FTM/USD se ha disparado en las últimas semanas, el mayor obstáculo es superar una línea de tendencia bajista que ha limitado a los alcistas desde el cambio desde los máximos del año hasta la fecha en febrero.

La zona de resistencia inmediata podría estar alrededor de $0,31 dólares, por encima de la cual se ubicarían $0,54 y $0,63 dólares antes de que los compradores puedan apuntar al nivel psicológico de $1,00 dólar. En el lado negativo, un soporte sólido podría estar en $0,17 dólares.