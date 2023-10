El precio de Jasmy Coin (JASMY) ha regresado espectacularmente en los últimos días mientras los inversores aplauden el actual repunte de las criptomonedas. La moneda ha subido a $0,0040 dólares, el nivel más alto desde el 15 de agosto. Ha aumentado en los últimos 11 días consecutivos, la primera vez que ocurre algo así en la historia.

El Bitcoin de Japón está en auge

Copy link to section

Jasmy, conocido popularmente como el Bitcoin de Japón, ha experimentado una fuerte tendencia alcista en los últimos días. Este repunte se produjo cuando mejoró el sentimiento en la industria de la criptografía, lo que ha hecho que la mayoría de las monedas suban considerablemente recientemente.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Bitcoin se ha disparado desde el mínimo del mes pasado de $24.800 dólares a $35.000 dólares, mientras que la capitalización de mercado total de todas las criptomonedas ha saltado a más de $1,2 billones de dólares. En la mayoría de los casos, las altcoins como Solana y Jasmy suben cuando Bitcoin prospera.

Hay tres razones principales por las que Bitcoin y otros tokens están subiendo. En primer lugar, hay indicios de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) aprobará un ETF de Bitcoin al contado. Se trata de una medida fundamental que se espera que genere más entradas de inversores institucionales.

En segundo lugar, muchos inversores contrarios creen que Bitcoin es una mejor inversión a medida que aumenta la deuda pública estadounidense. El gobierno ha acumulado más de $33,6 billones de dólares en deudas en los últimos años. Esta deuda ha aumentado en más de $600 mil millones de dólares sólo en las últimas semanas.

Por tanto, los inversores creen que Bitcoin es una buena versión digital del oro. En tercer lugar, BTC ha superado a otros activos en las últimas décadas. Le ha ido mejor que el oro, la plata y los índices bursátiles estadounidenses como el Dow Jones y el Nasdaq 100.

En el caso de Jasmy, hay indicios de que los comerciantes también están bombeando el token en plataformas de redes sociales como Twitter y StockTwits. Era una de las monedas más populares en estas plataformas.

Previsión de precio Jasmy Coin

Copy link to section

Gráfico de JASMY de TradingView

El gráfico diario muestra que la moneda Jasmy ha regresado con fuerza en los últimos días. Este rebote estuvo en línea con mi última predicción de JasmyCoin. En el camino, la moneda cruzó la línea de tendencia descendente que conecta las oscilaciones más altas desde el 25 de junio.

También ha superado las medias móviles de Arnaud Legoux (ALMA) de 50 y 200 días. Además, el índice de fuerza relativa (RSI) se ha movido al nivel extremo de sobrecompra. Por lo tanto, sospecho que la moneda retrocederá pronto y luego reanudará la tendencia alcista hasta el punto de resistencia clave de $0,0047 dólares, el punto más alto el 24 de junio.