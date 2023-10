El resurgimiento de Memecoin alimenta el interés en Pepe, Floki y Shiba Memu

Las memecoins han mostrado un resurgimiento notable en las últimas semanas, ya que el mercado de las criptomonedas disfrutó de una tendencia alcista catalizada por el sentimiento positivo en torno a la principal criptomoneda, Bitcoin.

Mientras tanto, los inversores deseosos de aprovechar lo que podría ser el próximo gran proyecto de memes están comprando agresivamente Shiba Memu (SHMU). La preventa del nuevo memecoin ha atraído un gran interés en el último mes en medio de las ganancias de las criptomonedas en octubre.

Pepe y Floki se vuelven verticales mientras las memecoins se recuperan

Las memecoins recibieron una paliza a raíz del nuevo sentimiento negativo en torno a las criptomonedas en el verano. Sin embargo, el repunte de Bitcoin a principios de esta semana ha visto muchas ganancias redistribuidas al mercado de altcoins, con Pepe y Floki entre los principales beneficiarios a medida que el sentimiento en torno a los tokens meme se volvió alcista.

Al 28 de octubre, el mercado de memecoins subió un 20% la semana pasada, y Pepe (PEPE) y Floki (FLOKI) fueron los actores más destacados. Los dos tokens superaron a Dogecoin y Shiba Inu y a la mayoría de las 100 altcoins principales con movimientos parabólicos del 79% y 84% respectivamente.

Aunque queda por ver cómo se desarrollan las cosas antes de un mercado alcista anticipado, el renacimiento de los memes es una señal de que esta sección de criptomonedas llegó para quedarse. Ese atractivo quizás podría encontrar sus raíces más recientes en Shiba Memu.

¿Qué es Shiba Memu?

En lo que respecta a proyectos inspirados en memes, Shiba Memu es el último que quiere destacar entre la multitud. Varias fichas simplemente promocionan una imitación con temática de perro o rana, pero eso no es Shiba Memu. Aprovechando la inteligencia artificial y la tecnología blockchain, el proyecto busca crear una potencia de marketing autosuficiente.

Alrededor del 85% de los mil millones de tokens SHMU están disponibles en preventa mientras el equipo busca ofrecer una oportunidad a los primeros patrocinadores.

En términos de cómo funciona el proyecto, la estrategia es simple: acceder a un panel de inteligencia artificial para crear el meme de inteligencia artificial más grande. La plataforma estará impulsada por procesamiento de lenguaje natural, análisis predictivo, análisis de sentimientos y reconocimiento de imágenes y videos.

Con esto, Shiba Memu pretende adaptar cada oportunidad de marketing para promover la SHMU nativa, llevándola al mercado las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

A diferencia de la mayoría de los tokens de memes, se espera que la tracción de la comunidad para este proyecto sea independiente del revuelo esporádico que surge con las noticias y la actividad de los influencers. Muchos tokens de memes adoptan este tipo de enfoque de participación y el resultado es una fluctuación masiva en el sentimiento: el precio se ve afectado a medida que las validaciones de las celebridades desaparecen.

¿Deberías comprar Shiba Memu cuando la preventa llega a su fin?

Los analistas han predicho de diversas formas que Bitcoin está en la cúspide de un quinto mercado alcista. Una predicción es que BTC podría alcanzar los $125.000 dólares a finales de 2024.

Los inversores, conscientes de que las criptomonedas siguen siendo un mercado salvaje pero con grandes oportunidades de inversión, están tomando posiciones. Las monedas Meme están resurgiendo en medio de esta perspectiva, así como de enormes predicciones para las acciones de IA, y Shiba Memu podría ser uno de los proyectos de preventa más importantes.

¿Cuál es el atractivo del proyecto? Como se señaló, podría ser el nuevo enfoque de Shiba Memu hacia la memenomía y la capa adicional de incentivos para los titulares. Además de la provisión de participación y liquidez, los titulares pueden beneficiarse de un mecanismo deflacionario aumentado con un programa de quema de SHMU.

Por lo tanto, el precio de SHMU podría beneficiarse de una presión de compra masiva desde el momento en que entre en funcionamiento en los principales intercambios de cifrado. Según la hoja de ruta (accesible aquí), esto debería ser en el primer trimestre de 2024. Pero Shiba Memu podría ser una gran compra hoy, ya que los bajos precios de preventa se alinean con posibles ganancias parabólicas si las criptomonedas se embarcan en un mercado alcista como se anticipa.

Esta oferta de venta de tokens se encuentra actualmente en una cuenta regresiva de solo tres días, lo que significa que la oportunidad de comprar a precios de preventa finaliza el 31 de octubre.