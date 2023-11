PEPE lidera la recuperación de memes mientras Shiba Memu recauda 4,1 millones de dólares con cuenta regresiva de preventa en horas

Cuando el precio de Bitcoin superó el nivel de $30.000 dólares, el optimismo regresó a las criptomonedas. Si bien las ganancias son generalizadas en todo el sector, las criptomonedas meme han sido las mayores beneficiadas. Shiba Memu, un token de meme de próxima aparición, ha atraído inversores antes de su debut. Con más de $4,1 millones de dólares recaudados, Shiba Memu es posiblemente una de las mejores preventas de 2023. Los inversores ahora tienen horas para comprar el token antes de que cierre la preventa.

La mejora del sentimiento de los memes provoca ganancias generalizadas

A la cabeza del resurgimiento de los memes está PEPE, un token criptográfico que obtuvo ganancias de más del 10,000% después de su lanzamiento este año. Con un aumento del 57% en la última semana, PEPE es la principal ganadora entre las 100 principales criptomonedas.

Dogecoin, el token meme líder por capitalización de mercado, ha registrado ganancias de más del 8%. Shiba Inu ha subido dos dígitos. Floki Inu, otra criptomoneda meme, subió un 41% la semana pasada.

Se espera que continúen las ganancias en los tokens meme, según los parámetros del mercado. El índice de miedo y codicia, que evalúa el sentimiento del mercado, se encuentra actualmente en 68, una zona de “codicia”. Esto muestra que el apetito por los tokens meme es fuerte y podría seguir impulsando los precios de los tokens.

El regreso de un sentimiento positivo es una ventaja para lanzar proyectos de memes como Shiba Memu. El sentimiento impulsa las especulaciones sobre Shiba Memu y podría proporcionar el impulso inicial después de cotizar en bolsa.

Acerca de Shiba Memu

Shiba Memu es un ambicioso proyecto de cripto meme que tiene como objetivo fusionar blockchain e inteligencia artificial. El ángulo de la IA ha resultado atractivo ya que se espera que la tecnología haga que Shiba Memu sea sostenible. El enfoque en la sostenibilidad es un diferenciador crucial para Shiba Memu de sus pares de baja utilidad.

El proyecto utiliza IA para promocionarse en plataformas en línea. Shiba Memu puede escribir su propia copia de relaciones públicas y lanzar estrategias de marketing basadas en el sentimiento existente. El proyecto también aprende todo el tiempo, aprovechando lo último en marketing creativo para ganar terreno.

La IA también es una herramienta social para Shiba Memu y su comunidad. El proyecto presenta un panel de inteligencia artificial donde los usuarios pueden interactuar con él. Pueden hacer preguntas a la IA y obtener comentarios y actualizaciones en tiempo real sobre las actividades de marketing. El alto compromiso crea una comunidad leal para Shiba Memu y ayuda a descubrir precios.

La preventa de Shiba Memu y la predicción de precios.

Shiba Memu tuvo una preventa única y exitosa. Con un precio inicial de $0,011125 dólares, Shiba Memu ahora está valorado en $0,037450 dólares. Los persistentes aumentos de precios se han debido a la tokenómica del proyecto. La tokenómica permite que SHMU aumente todos los días a las 6 p.m. GMT. Los inversores que compraron el token anticipadamente recibirán tokens de mayor valor.

Los aumentos de precio de Shiba Memu le dan al token una vibra de meme. Como era de esperar, los inversores esperan que Shiba Memu aumente hasta 10 veces una vez que cotice en las bolsas. La cotización comenzará en el cuarto trimestre de 2023, lo que significa que Shiba Memu podría terminar el año por encima de $0,3 dólares.

Si bien la predicción es especulativa, es realista basándose en la demanda que ha atraído Shiba Memu. Los pares de memes como PEPE también han alcanzado un hito similar, haciendo posible el escenario del caso. En el futuro, las ganancias de SHMU podrían multiplicarse por más de 10, ya que desbloquea valor a través de otras funciones como las apuestas.

¿Deberías comprar Shiba Memu hoy?

Shiba Memu está en su último día de preventa. A partir de ahí, el token se configura para cotizar en los intercambios. Las tendencias históricas muestran que los tokens desbloquean la demanda y experimentan una alta especulación inmediatamente después de su cotización.

Los inversores que busquen capitalizar el movimiento inicial del precio de Shiba Memu pueden comprar el token ahora. Esto les permite beneficiarse de la especulación del mercado y obtener las máximas ganancias cuando SHMU debute.