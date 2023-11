PayPal UK Limited, la sucursal británica del gigante de los pagos en línea, recibió la aprobación regulatoria de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) el 31 de octubre. La licencia ahora permite a PayPal comenzar a ofrecer servicios a ciudadanos del Reino Unido.

PayPal se convierte en la cuarta empresa en recibir la aprobación de la FCA en 2023

Copy link to section

La aprobación se notó después de la reciente actualización del registro criptográfico de la FCA, que solo vio cuatro nuevas incorporaciones en 2023. Aparte de PayPal, las únicas otras empresas que recibieron una aprobación similar este año fueron Bitstamp, Komainu e Interactive Brokers.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

El portavoz de la compañía comentó sobre el nuevo desarrollo, afirmando que PayPal UK Limited es ahora una institución autorizada de dinero electrónico y una firma de crédito al consumo.

Además, la empresa pudo registrarse como empresa de criptoactivos, lo que permitió la transferencia de las cuentas de clientes de PayPal en el Reino Unido a esta nueva entidad del Reino Unido desde PayPal Europa el 1 de noviembre de 2023.

El portavoz añadió,

El cambio se produce tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hasta ahora, PayPal Europa ha proporcionado servicios a clientes del Reino Unido. PayPal continúa ofreciendo a nuestros clientes los mismos productos y servicios en el Reino Unido.

PayPal mantendrá la pausa en las compras de criptomonedas hasta 2024

Copy link to section

En los últimos años, entre enero de 2020 y octubre de 2023, la FCA recibió 326 solicitudes de registro de criptomonedas. Sin embargo, el regulador sólo aprobó 43 de ellos, situando su tasa de aprobación en alrededor del 14%.

PayPal estaba más que dispuesto a cumplir con las regulaciones más estrictas y anunció en agosto de este año que suspendería las compras de criptomonedas en el Reino Unido hasta 2024.

El portavoz de la empresa confirmó que esta decisión sigue vigente y que el registro no cambiará. En cuanto a la fecha exacta en la que la empresa levantará la pausa, aún no se ha confirmado.

Pero, con la aprobación regulatoria, PayPal puede comenzar a expandir su equipo en el Reino Unido. Como tal, busca candidatos para diez nuevos roles, incluido el de jefe de delitos financieros y oficial de informes de lavado de dinero criptográfico.

La FCA está trabajando para hacer cumplir regulaciones más estrictas

Copy link to section

El permiso de PayPal para ofrecer servicios criptográficos a ciudadanos del Reino Unido se produce en medio de los esfuerzos del gobierno por introducir regulaciones más estrictas en el sector.

El objetivo es regular la industria bajo el marco existente de la Ley de Mercados y Servicios Financieros, que obligaba a los intercambios de cifrado a cumplir con nuevos requisitos de admisión y divulgación cuando deciden incluir activos digitales.

Inicialmente, la FCA tuvo dificultades para lograr que las empresas extranjeras que operaban en el Reino Unido cumplieran con los cambios en las reglas, lo que la llevó a recurrir a amenazas de fuertes multas y sanciones para quienes no cumplieran.