El ascenso y la caída de Estee Lauder a medida que el precio de sus acciones se desvanece

Estee Lauder (NYSE: EL), la conocida empresa de la industria de la belleza y la moda, está en problemas. Sus acciones se desplomaron a $100 dólares el miércoles, el punto más bajo desde octubre de 2017. En su punto máximo durante la pandemia, las acciones se cotizaban a $366 dólares. Como resultado, su capitalización total de mercado se ha reducido a $37.000 millones de dólares desde su máximo histórico de más de $133.000 millones de dólares.

El ascenso de Estée Lauder

Fundada en 1946, Estee Lauder es una empresa estadounidense muy conocida en la industria de la belleza. Fue fundada por Estee Lauder, anteriormente conocida como Josephine Esther Mentzer. Junto con su marido, Joseph Lauter, fundaron la empresa en 1946 y al año siguiente recibieron el primer pedido importante, de $800 dólares.

El negocio de Estee Lauder ha crecido rápidamente a lo largo de los años. Si bien este crecimiento fue mayoritariamente orgánico, la empresa también gastó mucho en adquisiciones. Por ejemplo, adquirió Make-Up Art Cosmetics (MAC) en 1994, seguida de Bobbi Brown Cosmetics.

Otras adquisiciones notables fueron empresas como Jo Malone London, La Mer, Aveda, Too Faced y Kilian Paris. Más recientemente, adquirió Tom Ford en un acuerdo de $2.300 millones de dólares.

A medida que Estee Lauder crecía, sus ingresos se disparaban a medida que crecía la clase media en Estados Unidos y en los mercados internacionales. Sus ingresos anuales ascendieron a más de $7.320 millones de dólares en 2009 y $17.740 millones de dólares en 2022. Sus ingresos netos también aumentaron, alcanzando un máximo de más de $2.800 millones de dólares en 2021, ya que se benefició de los bloqueos y paquetes de estímulo de Covid-19.

A medida que crecía el negocio de Estee Lauder, surgieron rumores de que algunas empresas, especialmente LVMH y L’Oreal, estaban considerando hacer una oferta. Para ejecutar un acuerdo de este tipo se necesitaría el visto bueno de la familia Lauder, que posee el 38% de la empresa y el 86% del poder de voto.

Gráfico de acciones de EL de TradingView

La caída de Estée Lauder

El negocio de Estée Lauder atraviesa una importante desaceleración. Por un lado, la competencia en la industria de la belleza está aumentando, lo que le ha hecho perder cuota de mercado en los últimos años. Ha perdido su cuota de mercado frente a grandes gigantes como L’Oreal y Shiseido y empresas más pequeñas como ELF.

De hecho, los datos más recientes de Euromonitor muestran que la cuota de mercado de Estee Lauder en Estados Unidos ha caído casi una quinta parte, hasta el 6,2%. En el mismo período, L’oreal ganó cuota de mercado hasta el 13,7%. Otro informe de Yogi mostró que L’Oreal vendió 40 de las marcas de cuidado de la piel más populares.

Como resultado, las ventas de Estee Lauder se han desacelerado. Los resultados del primer trimestre mostraron que las ventas de la compañía cayeron un 10,4% interanual a $3.520 millones de dólares. Citó la lenta recuperación de la economía china, las altas tasas de interés y el aumento de la inflación.

Los ingresos netos de Estee Lauder se desplomaron un 84% a 108 millones de dólares. Lo más importante es que la compañía redujo su orientación futura para el segundo trimestre y todo el año. Espera que su EPS ajustado caiga a entre 0,48 y 0,58 dólares, lo que representa una caída del 62% al 69%. El director financiero dijo:

“Estamos reduciendo nuestra perspectiva fiscal ’24 para el resto del año para reflejar el ritmo de recuperación más lento de lo esperado debido a los crecientes vientos en contra externos que continúan evolucionando durante el segundo trimestre”.

El futuro de Estée Lauder

Sin duda, Estee Lauder está pasando por una mala racha a medida que su negocio se desacelera. Esto lo demuestra el hecho de que el precio de sus acciones se ha desplomado con fuerza en los últimos meses. Además, la empresa volvió a rebajar su orientación.

La historia muestra que las recuperaciones importantes toman tiempo después de esa caída libre. Por un lado, la compañía todavía enfrenta grandes obstáculos ya que las tasas de interés se mantendrán altas por más tiempo. La competencia sigue aumentando en sus mercados clave.

Afortunadamente, para Estee Lauder, todavía posee algunas de las mejores marcas de la industria. Esto significa que la dirección todavía puede lograr un cambio radical. Lo más importante es que el colapso significa que la compañía ahora puede convertirse en un buen objetivo de adquisición por parte de empresas como L’Oréal y LVMH.

Una adquisición de este tipo ayudaría a estas empresas a solidificar su presencia en Estados Unidos y otros mercados asiáticos.

A medio plazo, sospecho que el precio de las acciones de Estee Lauder seguirá bajo presión mientras los inversores esperan el próximo catalizador.

