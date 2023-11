Forex GBP/USD: señal después de las decisiones del BoE y la Fed

El tipo de cambio GBP/USD se movió lateralmente esta semana mientras los operadores reflexionaban sobre las últimas acciones de la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra (BoE). El par permaneció estancado en 1,2212, donde ha estado en los últimos días. Este precio está aproximadamente un 7% por debajo del punto más alto de este año.

Decisiones del BoE y la Fed

Las dos noticias Forex más importantes de la semana fueron las decisiones sobre tipos del FOMC y del BoE. Como era de esperar, los dos bancos centrales decidieron dejar los tipos sin cambios. La Reserva Federal dejó intactos los tipos estadounidenses entre el 5,25% y el 5,50%.

En su discurso, Jerome Powell intentó equilibrar su afirmación sobre futuros aumentos. Él cree que los datos entrantes, como el empleo y la inflación, serán importantes para determinar si se debe aumentar o hacer una pausa.

La reacción del mercado implicó que los inversores creen que el banco ha terminado con las subidas. Por ejemplo, el índice del dólar estadounidense (DXY) retrocedió mientras que las acciones y los bonos estadounidenses se dispararon. El índice Dow Jones subió más de 500 puntos el jueves, mientras que los rendimientos de los bonos cayeron al punto más bajo desde mediados de octubre.

El Banco de Inglaterra fue más vago, lo que explica por qué los participantes del mercado tienen opiniones encontradas sobre qué esperar. Los analistas del Deutsche Bank creen que las subidas de tipos del Banco de Inglaterra han alcanzado su punto máximo. Por otro lado, los de Goldman Sachs dijeron:

“Un pico más plano en la trayectoria de las tasas conlleva el riesgo de que se requiera un mayor ajuste si el proceso de desinflación se estanca, especialmente dado que el mercado laboral sigue ajustado. Al mismo tiempo, existen riesgos de recortes anticipados”.

De cara al futuro, el próximo catalizador importante para el par GBP/USD serán los próximos datos de nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. Los economistas encuestados por Reuters creen que la economía añadió 150.000 puestos de trabajo mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en el 3,8%.

Análisis técnico del GBP/USD

El gráfico diario muestra que el tipo de cambio GBP/USD se ha movido lateralmente en las últimas semanas. Más recientemente, ha formado un patrón de triángulo pequeño. También se mantiene por debajo de los promedios móviles ponderados (WMA) de 50 y 100 días.

Al mismo tiempo, el índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico apuntaron hacia arriba. Por lo tanto, las perspectivas para el par siguen siendo bajistas, con el objetivo inicial en 1,2030, el punto más bajo del 4 de octubre.

El escenario alternativo es que el par rebote y vuelva a probar el nivel psicológico en 1,2500.