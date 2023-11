Predicción del precio de Memecoin (MEME) cuando Binance anuncia su cotización y negociación

Binance, uno de los principales intercambios de criptomonedas del mundo, vuelve a ser noticia con su último anuncio sobre Memecoin (MEME).

Tras el lanzamiento exitoso de Memecoin en Binance Launchpool, el intercambio ahora está configurado para incluir MEME para el comercio. La noticia ha despertado la curiosidad entre los entusiastas de las criptomonedas, lo que ha llevado a especulaciones sobre la trayectoria del precio de MEME.

Binance incluirá pares comerciales MEME

Se espera que la decisión de Binance de incluir Memecoin (MEME) inyecte un nuevo impulso en el mercado de las monedas meme. El intercambio ofrecerá operaciones MEME contra varios pares populares, incluidos MEME/BNB, MEME/BTC, MEME/USDT, MEME/FDUSD, MEME/TUSD y MEME/TRY.

El comercio de estos pares está programado para comenzar el 3 de noviembre de 2023 a las 08:00 (UTC), después de lo cual los operadores pueden visitar Binance para operar con cualquiera de los pares MEME enumerados.

Esta lista acerca Memecoin (MEME) a la comunidad de criptomonedas en general, ofreciendo a los comerciantes más opciones para acceder e intercambiar la moneda. Los diversos pares comerciales permiten a los usuarios elegir sus opciones comerciales preferidas, ya sea en Bitcoin, Binance Coin o monedas estables como Tether (USDT) y USD Coin (USDC).

¿Hasta qué punto aumentará el precio de Memecoin (MEME) después de cotizar en bolsa?

Mientras los comerciantes de criptomonedas anticipan el comercio de MEME en Binance, surgen preguntas sobre la predicción del precio de Memecoin (MEME) después de su inclusión en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones.

Si bien los comerciantes e inversores consideran el posible movimiento de precios de MEME, es importante tener una visión general del viaje de Memecoin, que comenzó con una preventa en la que el token MEME se vendía a $0,001 dólares por token.

Si bien puede haber varias opiniones sobre el futuro del precio de MEME, existe un consenso de que el precio de MEME está preparado para una trayectoria ascendente.

Algunas predicciones sugieren que MEME podría subir hacia la marca de $0,01 dólares, lo que supone un aumento diez veces mayor que su precio de preventa. Sin embargo, es esencial recordar que las monedas meme, en particular, son conocidas por su volatilidad, y las predicciones de precios deben abordarse con precaución.

Memecoin vs. Memeinator: la batalla de las monedas meme

Si bien Memecoin (MEME) está generando obstáculos con su inminente cotización, la moneda meme no está sola en este espacio. Otra moneda meme notable, Memeinator (MMTR), también está causando sensación con su preventa de MMTR que se encuentra en la quinta etapa.

Ambos proyectos tienen características y objetivos únicos, que pueden diferenciarlos en el abarrotado espacio de las monedas meme.

Memecoin, respaldado por un equipo sólido con una hoja de ruta y una visión claras, tiene como objetivo dominar el ámbito de las monedas meme con lanzamientos de productos y marketing innovadores. La moneda ha generado un interés significativo, no sólo por su marca inspirada en memes sino también por su utilidad y el ecosistema Memeland que respalda.

Por otro lado, Memeinator (MMTR) también se está posicionando como una moneda meme dominante con tecnología de inteligencia artificial, marketing viral y la misión de alcanzar una capitalización de mercado de mil millones de dólares. Actualmente, el precio de MMTR es de $0,0125 dólares y se espera que suba a $0,0133 dólares en la sexta etapa de la preventa.

Ambos proyectos (memecoin y memeinator) tienen sus fortalezas y propuestas de valor únicas, y la competencia entre ellos agrega una dimensión intrigante al panorama de las monedas meme.