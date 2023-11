La corona danesa se ha movido lateralmente en las últimas semanas mientras los inversores observan las acciones del banco central del país. Los pares EUR/DKK y USD/DKK también están reaccionando al buen desempeño de Novo Nordisk, la empresa más grande del mundo. Según TradingView, el par USD/DKK cotizaba a 7,02 el jueves, mientras que el EUR/DKK estaba estancado en 7,46.

Ganancias de Novo Nordisk

Copy link to section

La noticia danesa más importante del jueves provino de Novo Nordisk, la empresa más grande del país. En un comunicado, la empresa dijo que sus ventas totales aumentaron un 38% en el último trimestre a 58,73 mil millones de coronas danesas, lo que equivale a 8,2 mil millones de dólares. Su beneficio operativo aumentó un 47%.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

El negocio de Novo Nordisk ha estado en el centro de atención este año debido al éxito de Wegovy y Ozempic. Los dos medicamentos se han vuelto virales, especialmente en Estados Unidos, donde millones de empresas los compran. De hecho, las ventas de Wegovy aumentaron a más de 10 mil millones de coronas danesas en el trimestre.

Novo Nordisk es una empresa importante para Dinamarca y la corona danesa. Por un lado, la empresa tiene una capitalización de mercado de más de $436 mil millones de dólares, superior al PIB danés anual de más de $395 mil millones de dólares. Es el mayor empleador y contribuyente del sector privado del país. Pagó más de $1.300 millones de dólares en impuestos en 2022 y se espera que la cifra aumente.

Novo Nordisk es importante para la moneda DKK por otra razón. Por un lado, obtiene la mayor parte de sus ingresos en Estados Unidos en dólares. Por tanto, su repatriación de efectivo a Dinamarca tiende a tener un impacto en la moneda.

Más aún, la empresa es la más grande en un sector que representa la mayor parte de la economía. De hecho, excluyendo la industria farmacéutica, la economía danesa se habría contraído en el último trimestre.

Esta situación entraña nuevos riesgos para la economía danesa. Por ejemplo, hemos visto a Corea del Sur atravesar ciclos de auge y caída debido a su dependencia de Samsung. De manera similar, vimos a Finlandia atravesar una década perdida después del declive de Nokia.

En el caso de Novo Nordisk, el desafío es que la industria de los medicamentos para bajar de peso se está volviendo altamente competitiva frente a empresas como Eli Lilly y Pfizer.

https://www.youtube.com/watch?v=rMOBoJ7P1Bgu0026amp;t=330su0026amp;pp=ygUMbm92byBub3JkaXNr

Análisis técnico USD/DKK

Copy link to section

Gráfico USD/DKK de TradingView

El gráfico diario muestra que el tipo de cambio entre USD y DKK se ha movido lateralmente en las últimas semanas. Ha formado un patrón de bandera alcista, que se muestra en verde. El par también se mantiene por encima de los promedios móviles de 50 y 200 días, que recientemente formaron un cruce dorado.

También está unos puntos por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%. Por lo tanto, la perspectiva para el par es alcista, con el objetivo inicial siendo el máximo del año hasta la fecha de 7,14. Un movimiento por encima de ese nivel hará que se recupere hasta el retroceso del 50% en 7,20.