El Banco de Inglaterra lanza planes de regulación de monedas estables como parte de convertir a Gran Bretaña en un centro criptográfico

El Banco de Inglaterra (BOE), el banco central del Reino Unido, publicó recientemente un plan para regular las monedas estables y acercarse un paso más a proporcionar reglas adecuadas para la industria criptográfica en general.

Tanto el BOE como la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el organismo de control financiero del país, tienen la intención de seguir las reglas que el gobierno del Reino Unido publicó la semana pasada para garantizar un seguimiento adecuado del sector de activos digitales.

El Reino Unido quiere ser el próximo gran centro criptográfico

La propuesta en cuestión decía que el país pronto vería la llegada de regulaciones para las monedas estables respaldadas por monedas fiduciarias. Se espera que las regulaciones entren en vigor a principios de 2024.

Según el documento del gobierno del Reino Unido, se espera que el Banco de Inglaterra regule las monedas estables sistémicas mientras que la FCA sigue a cargo de gobernar el mercado criptográfico en general.

Rishi Sunak, el primer ministro del Reino Unido, también anunció que quiere que el país se convierta en un centro criptográfico. De ser así, el país podría unirse a países como Singapur, Hong Kong y Dubai como una de las ubicaciones criptográficas más deseables del mundo.

Sin embargo, para alcanzar ese nivel, el Reino Unido primero requiere la introducción de reglas claras para las empresas de cifrado y los propios activos digitales.

Estos son los objetivos en los que las instituciones financieras y los reguladores del país deben centrarse primero. Además, dado que la UE y Japón han intentado introducir regulaciones similares, el Reino Unido tiene algunos competidores.

Detalles sobre las regulaciones de las monedas estables

Según el nuevo documento, el Banco de Inglaterra tiene la intención de centrarse únicamente en las monedas estables respaldadas por la libra esterlina.

Así lo explicó en una carta la Autoridad de Regulaciones Prudenciales (PRA), que decía que los riesgos de contagio serían menores para las monedas estables utilizadas en sistemas de pago sistémicos regulados por el banco que para alternativas como el dinero electrónico u otras monedas estables reguladas capturadas por la FCA.

La FCA también confirmó que cualquiera que desee emitir una nueva moneda estable primero necesitará el permiso del regulador antes de que sus monedas estables comiencen a circular en o desde el Reino Unido. El documento añade que los emisores pueden quedarse con los ingresos de los intereses y el rendimiento de los activos de respaldo.

Sin embargo, la FCA señaló:

Somos conscientes de que esto puede percibirse como injusto para los consumidores, si las tasas de interés continúan altas y aumentan significativamente (dado que se espera que los activos regulados que respaldan las monedas estables estén protegidos como activos de los clientes).

Mientras el Reino Unido y las otras naciones mencionadas continúan intentando proporcionar un marco regulatorio funcional y finalmente legalizar la industria de la criptografía, hasta el momento no se han realizado tales esfuerzos en los EE.UU., lo que hace que el país quede rezagado con respecto a muchas naciones a escala global..