Memeinator supera los 1,1 millones de dólares recaudados mientras las entradas de productos de activos digitales alcanzan los 736 millones de dólares

Los productos de inversión en activos digitales registraron la sexta semana consecutiva de entradas la semana pasada. Mientras tanto, Bitcoin subió por encima de los $35.000 dólares, incluso cuando algunas altcoins superaron a la criptomoneda insignia.

En el mundo de las memecoin, el impulso de los mejores perros y ranas estaba ganando ritmo y la cotización de Memecoin (MEME) en Binance contribuyó al resurgimiento del interés de los inversores. Un analista también dice que las criptomonedas y las acciones podrían estar preparadas para un repunte de Santa Claus.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

¿Por qué esto podría ser fundamental para Memeinator (MMTR), un nuevo proyecto de moneda meme que probablemente atraerá mucha atención antes del esperado repunte de las criptomonedas?

Los productos de criptoinversión alcanzan la sexto semana consecutiva de entradas

Copy link to section

Los productos de inversión en activos digitales han experimentado una afluencia de dinero institucional, y las entradas semanales ya llevan una racha positiva de seis semanas. Según la firma de inversión en criptoactivos CoinShares, la última semana se invirtieron un total de $261 millones de dólares en varios productos, lo que eleva el total anual a $767 millones de dólares y supera los $736 millones de dólares registrados en 2022.

Bitcoin y Ethereum, este último con la mayor cantidad de entradas la semana pasada con $17,5 millones de dólares, lideran las monedas alternativas de gran capitalización a este respecto.

A medida que el mercado continúa fortaleciendo la perspectiva alcista, un analista ha señalado una posible contracción de “Santa Claus”.

Markus Thielen, jefe de investigación y estrategia criptográfica de la firma de inversión Matrixport, vincula las perspectivas anteriores a varios eventos macro. Un informe que la plataforma publicó hoy señala tres factores macro: la emisión de deuda a corto plazo por parte del Tesoro de los EE.UU., el cambio de política de tasas de interés de la Reserva Federal y el enfriamiento del mercado laboral.

Esta consideración, y el sentimiento implacable sobre el impacto de un primer ETF de Bitcoin al contado para el mercado estadounidense, podría ser una receta perfecta para un mercado alcista irrumpido.

The Memeinator: un proyecto de memes con una misión

Copy link to section

Memeinator es un nuevo proyecto de memes relacionado con la IA que tiene como objetivo dominar el segmento de mercado a través de una oferta de utilidad que expone la inutilidad de la mayoría de las monedas meme actuales.

El proyecto insinúa un mecanismo de token deflacionario impulsado por el token MMTR y que aprovechará el poder de la inteligencia artificial no solo para involucrarse y retener la tracción, sino también para ofrecer a la comunidad algo más que publicidad.

Si bien Memeinator tiene una hoja de ruta que destaca su lanzamiento oficial a principios de 2024, el proyecto parece haber tocado la fibra sensible para los inversores. Apenas unas semanas después de su lanzamiento de preventa, el equipo ha recaudado más de 1,17 millones. La oferta de tokens se encuentra actualmente en la etapa 5 y se está agotando rápidamente.

El aumento de las entradas de capital en productos criptográficos sugiere que el apetito por gemas potencialmente gratificantes es alto. Si a una preventa exitosa le sigue una mayor adopción en medio de un mercado en recuperación, las posibilidades de que MMTR aumente a un token de capitalización de mercado de mil millones de dólares serán altas.

¿Qué podría poner al Memeinator por delante de la competencia?

Copy link to section

Memeinator tendrá que desafiar y superar a personas como Dogecoin y Shiba Inu para reclamar la corona de memecoin. ¿Cómo podría ser esto una posibilidad? El documento técnico del proyecto, al que se puede acceder aquí, destaca algunas características y ofertas que podrían ser ajenas a las monedas meme heredadas.

Por ejemplo, la integración de apuestas, NFT y juegos a través de un juego de memes impulsado por IA son características que aumentan el atractivo general de MMTR.

Estos son marcadores de valor notables para Memeinator, y el objetivo de superar los tokens de memes débiles para alcanzar la marca de capitalización de mercado de mil millones de dólares podría ser alcanzable. Por supuesto, esto podría no pasar mucho tiempo después del lanzamiento de la red principal del proyecto y la inclusión del token en los intercambios de cifrado de primer nivel.