El tipo de cambio USD/JPY se sitúa en un importante nivel de resistencia mientras los inversores evalúan las próximas acciones de la Reserva Federal y el Banco de Japón (BoJ). El par cotizaba a 150,50 el martes, unos puntos por debajo del máximo del año hasta la fecha de 151,96. Ha aumentado más del 18% desde el punto más bajo de enero.

Políticas de la Fed y el BoJ

El par USD/JPY ha tenido una fuerte tendencia alcista en los últimos meses. Este repunte se debe principalmente a las acciones del Banco de Japón. En su reciente decisión, el banco decidió dejar los tipos de interés sin cambios en el -0,10%.

El Banco de Japón también decidió modificar su control de la curva de rendimiento (YCC) permitiendo que los bonos gubernamentales se muevan al 1%. Ese rendimiento se cotizaba al 0,877% el martes por la tarde, por debajo del 0,95% de este mes.

El tipo de cambio USD/JPY reaccionó a los últimos datos económicos de Japón. Según la agencia de estadísticas, los ingresos medios en efectivo aumentaron en septiembre un 1,2% frente al 0,9% del mes anterior.

Datos adicionales revelaron que el gasto de los hogares japoneses aumentó un 0,3%, mejor que la estimación mediana del -0,4%. El gasto había aumentado un 3,9% en el mes anterior. Además, el gasto de los hogares del país cayó un 2,8% respecto al mismo mes anterior.

La otra noticia importante sobre el USD/JPY fue la decisión de la Reserva Federal de la semana pasada. En él, el banco decidió dejar sin cambios los tipos de interés entre el 5,25% y el 5,50%. También dejó la puerta abierta a otra subida de tipos.

Sin embargo, la mayoría de los analistas creen que el banco mantendrá los tipos en este rango durante algún tiempo. Además, los últimos datos sobre nóminas no agrícolas (NFP) mostraron que la economía añadió más de 150.000 en octubre, mientras que la tasa de desempleo aumentó al 3,9%.

Análisis técnico USD/JPY

Gráfico USD/JPY de TradingView

El gráfico semanal muestra que el par USD/JPY ha tenido una fuerte tendencia alcista en los últimos meses. Recientemente ha vuelto a probar el importante punto de resistencia en 151,96. El par ha formado lo que parece un patrón de doble techo cuyo escote está en 127,41.

Al mismo tiempo, el índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico (SO) se han movido al nivel de sobrecompra. Por lo tanto, la perspectiva para el par es neutral por ahora. Un movimiento por encima del máximo del año hasta la fecha de 151,96 invalidará la visión alcista, lo que la impulsará mucho más arriba.

La alternativa es donde se valida la tesis del doble techo, lo que empujará al par mucho más abajo hasta el siguiente soporte en 140.