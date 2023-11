El índice del dólar estadounidense (DXY) forma una divergencia bajista a medida que caen los rendimientos de los bonos

El índice del dólar estadounidense (DXY) se vio sometido a una intensa presión esta semana a medida que los rendimientos de los bonos estadounidenses retrocedieron. La venta masiva continuó el viernes después de que las últimas nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. empujaron a más inversores a adoptar un sentimiento de riesgo. Cayó a un mínimo de $105,27 dólares, por debajo del máximo hasta la fecha de $107 dólares.

Datos de las NFP de EE.UU. y Fed

El índice DXY retrocedió tras la última decisión de la Reserva Federal. En él, el banco decidió dejar sin cambios los tipos de interés entre el 5,25% y el 5,50%. Luego, el comité del FOMC dejó la puerta abierta para una subida de tipos en su reunión de diciembre.

Sin embargo, una larga conferencia de prensa de Jerome Powell dejó a muchos inversores prediciendo que la Reserva Federal había puesto fin a las subidas de tipos. Como resultado, los rendimientos de los bonos retrocedieron: el bono a 10 años cayó al 4,52% y el bono a 30 años al 4,7%.

Las acciones estadounidenses también están subiendo. El Dow Jones se disparó más de 500 puntos el jueves y un 165% el viernes. Estas acciones están en camino de lograr sus mejores ganancias mensuales desde junio de este año.

La liquidación del índice del dólar estadounidense continuó después de que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicara cifras de empleo débiles. La economía creó 150.000 puestos de trabajo en octubre después de añadir 297.000 en el mes anterior. Esta adición fue inferior a la estimación media de 180.000.

La tasa de desempleo aumentó al 3,9%, mientras que la tasa de participación laboral, que se sigue de cerca, cayó al 62,7%. El salario medio por hora aumentó un 0,2% y un 4% intermensual y interanual, respectivamente.

Estas cifras, junto con los datos relativamente débiles del PMI de servicios, significan que la Reserva Federal probablemente mantendrá las tasas de interés en el nivel actual por un tiempo. Lo mismo ocurre con otros bancos centrales como la Reserva Federal, el BCE y el Banco de Inglaterra.

El próximo dato importante a tener en cuenta será el próximo informe de inflación al consumidor de EE.UU. Este informe confirmará si la inflación efectivamente se está enfriando, lo que será algo positivo.

Previsión del índice del dólar estadounidense

Gráfico DXY de TradingView

El índice DXY formó un patrón de doble techo a $107,20 dólares, lo que es una señal bajista. Se ha movido por debajo del escote de este patrón en $10536 dólares. En el gráfico diario, se ha movido por debajo del importante soporte de $105,88 dólares, la oscilación más alta del 8 de marzo.

El índice también se ha movido por debajo de los promedios móviles de 50 y 25 días. Lo más importante es que el MACD ha formado un patrón de divergencia bajista. Por lo tanto, las perspectivas para el índice del dólar estadounidense son bajistas, siendo el siguiente punto a tener en cuenta los $104 dólares. Lo hará mientras completa el patrón de cabeza y hombros invertidos.