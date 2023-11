El patrón BTC es una buena noticia para OKB, Huobi Token, Cardano, Chainlink, Solana

Bitcoin ha vuelto. Su precio subió hasta el máximo del año hasta la fecha de $37.000 dólares a medida que la demanda seguía aumentando. El precio de BTC aumentó más de un 137% desde el punto más bajo en 2022. Como resultado, la capitalización de mercado total de todas las criptomonedas se acerca a los 1,4 billones de dólares. Esta tendencia ha generado más ventajas para la mayoría de las criptomonedas como OKB, Huobi Token, Chainlink, Cardano y Solana.

¿Por qué el precio de Bitcoin se está disparando?

Copy link to section

Hay varias razones por las que el precio de Bitcoin está aumentando. Primero, la noticia más reciente fue un informe de Bloomberg que decía que se había abierto la posible ventana de aprobación del ETF de Bitcoin. La ventana para la aprobación de Blackrock’s, Franklin Templeton e Invesco se abrió el jueves. Los analistas esperan que la aprobación se produzca antes del 10 de enero.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

En segundo lugar, el precio de Bitcoin se está disparando a medida que aumenta el interés abierto de futuros. Los datos muestran que el interés abierto en CME ha aumentado a 100.000 BTC por primera vez desde que se tiene registro. En total, el interés abierto de los futuros de Bitcoin alcanzó un máximo de $15.900 millones de dólares el jueves, el punto más alto desde el 7 de abril del año pasado. La mayor parte de este interés abierto está en Binance, CME, OKX y Deribit.

CME Futures Open Interest just surpassed 100,000 BTC for the first time ever pic.twitter.com/9Kq8LZC2dF — Will (@WClementeIII) November 8, 2023

En tercer lugar, el precio de BTC ha aumentado debido a la Reserva Federal. En su decisión de la semana pasada, el banco dejó los tipos de interés sin cambios entre el 5,25% y el 5,50%. También dejó la puerta abierta a más subidas de tipos. Sin embargo, la mayoría de los analistas creen que el banco no volverá a subir los tipos.

Como resultado, las acciones estadounidenses han subido mientras que los rendimientos de los bonos han retrocedido. Los rendimientos de los bonos a 10 y 30 años cayeron al 4,54% y 4,6%, respectivamente. El diferencial entre los bonos a 10 y 2 años ha caído a -44,58. En la mayoría de los períodos, a Bitcoin le va bien cuando los rendimientos de los bonos están cayendo.

Además, el precio de Bitcoin ha subido debido a las expectativas de reducirse a la mitad, lo que ocurrirá en abril. A Bitcoin le va mucho antes del evento de reducción a la mitad, ya que reduce la oferta.

Lo más importante es que la moneda ha subido porque ha confirmado que es un activo real. Ha sobrevivido a numerosos acontecimientos importantes en la última década. Algunos de los eventos más importantes fueron el colapso de Mt. Gox, FTX, Terra, Three Arrows y Celsius. También le ha ido bien en este entorno de altas tasas de interés.

Altcoins para beneficiarse

Copy link to section

El repunte de Bitcoin podría generar más ventajas para otras altcoins. El precio de Chainlink (LINK) saltó a un máximo de $7,33 dólares, aproximadamente un 50% desde el nivel más bajo de junio de este año. La moneda probablemente se beneficiará a medida que otras criptomonedas se recuperen. Además, se beneficiará del crecimiento de la tokenización y las finanzas descentralizadas (DeFi).

Los otros tokens que se beneficiarán son los tokens de finanzas centralizadas y descentralizadas (DeFi). Tokens como OKB, Huobi Token (HT) y Uniswap (UNI) se beneficiarán a medida que aumente la demanda de criptomonedas. La mayoría de estos intercambios han experimentado un mayor volumen en las últimas semanas.

Otras altcoins que podrían beneficiarse son Tron, Solana y Cardano. Estos tokens son algunos de los actores más importantes de la industria de la criptografía. De hecho, Tron (TRX) ha subido a un máximo de 0,10 dólares y se sitúa cerca del punto más alto desde 2021.

Del mismo modo, los precios de Solana y Cardano se han disparado más del 50% desde el punto más bajo de este año. Es probable que esta tendencia continúe aumentando en los próximos meses si el repunte de Bitcoin gana fuerza.

https://www.youtube.com/watch?v=l-N1Mb3xTi8u0026amp;pp=ygUTbWljaGFlbCBzYXlsb3IgY25iYw%3D%3D