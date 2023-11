El precio de BTC apunta a $40,000, pero el volumen disminuye a medida que la etapa 6 de preventa de Memeinator se acerca al final

Bitcoin (BTC) sigue siendo el centro de atención mientras pone su mirada en la elusiva marca de los $40.000 dólares. Los comerciantes e inversores han estado siguiendo de cerca los recientes movimientos de precios de este activo digital emblemático.

Sin embargo, a medida que BTC se embarca en su ascenso, existe una creciente preocupación por la disminución del volumen de operaciones, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad de su actual repunte.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

El aumento del precio de Bitcoin

Copy link to section

Después de una pausa de 18 meses, Bitcoin ha regresado triunfalmente al nivel de $37.000 dólares.

El mercado de las criptomonedas, conocido por su naturaleza impredecible, una vez más mantiene alerta a los comerciantes. En la primera quincena de noviembre, la criptomoneda más grande del mundo experimentó un impresionante aumento del 6,6%, que se suma al notable aumento del 30% del mes anterior de octubre.

El viaje de Bitcoin hasta los $40.000 dólares está llamando la atención debido a la velocidad y magnitud de las recientes ganancias. Mientras que algunos ven esto como una fuerte señal alcista, otros son más cautelosos y por una razón convincente.

La caída del volumen de Bitcoin (BTC) genera preocupación

Copy link to section

Uno de los factores clave que preocupa a los comerciantes es la disminución del volumen de operaciones.

Precio de Bitcoin frente a volumen de negociación de Bitcoin. Fuente: Blockchain.com

El ascenso de Bitcoin a $37.000 dólares y más se ha caracterizado por una falta de un fuerte apoyo al volumen de operaciones. Normalmente, los fuertes movimientos de precios deberían ir acompañados de una importante actividad comercial, pero este no ha sido el caso en las últimas semanas.

Los observadores del mercado se apresuran a señalar que esta discrepancia entre precio y volumen podría ser una señal de alerta. Me viene a la mente el viejo dicho “compra el rumor, vende la noticia”, y algunos operadores temen que este repunte no sea tan sostenible como parece.

Ingrese a Memeinator: la nueva moneda meme que está causando sensación

Copy link to section

Si bien Bitcoin (BTC) domina el panorama de las criptomonedas, ha surgido otro contendiente en escena: Memeinator. Este nuevo activo digital se está posicionando como la “moneda de memes definitiva”, una moneda con la misión de eliminar los memes deficientes y gobernar el espacio de comercio de memes.

El enfoque de Memeinator está respaldado por un poderoso marketing, lanzamientos de productos innovadores y un juego de acción definitivo, lo que prepara el escenario para que se convierta en una de las monedas meme más comercializadas.

Memeinator se diferencia de empresas como PEPE, Dogecoin y Shiba Inu al prometer no solo dominar el espacio de comercio de memes sino también ofrecer una utilidad genuina. Su objetivo es brindar acceso y ventajas en nuevos productos como Memescanner y Memeinator Game.

Impulsado por tecnología de punta y conocimientos de inteligencia artificial (IA), Memeinator navega por su hoja de ruta con la agilidad de un automóvil deportivo de alto rendimiento, listo para derrotar a las monedas meme inferiores.

¿Deberías invertir en Memeinator?

Copy link to section

Como ocurre con cualquier oportunidad de inversión, la decisión de invertir en Memeinator debe tomarse después de una cuidadosa consideración, especialmente cuando se trata del mercado de criptomonedas, que es altamente volátil.

Hay algunos puntos clave a tener en cuenta si está considerando Memeinator como una oportunidad de inversión durante su preventa de MMTR en curso.

Además del precio MMTR que ha ido aumentando durante las etapas de preventa, Memeinator ha prometido lanzar una utilidad genuina en forma de productos como Memescanner y Memeinator Game es un aspecto positivo, que tendrá un gran impacto en la demanda de tokens Memeinator.

El proyecto de la moneda meme también cuenta con tecnología de vanguardia, incluida la inteligencia artificial, que ha conquistado al mundo.