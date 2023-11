El precio de las acciones de Adyen se está recuperando: ¿Es la mejor acción holandesa para comprar?

El precio de las acciones de Adyen (AMS: ADYEN) subió el jueves cuando los inversores aplaudieron las perspectivas equilibradas de la empresa. Aumentó más del 30%, en línea con mi previsión anterior. A pesar de esta recuperación, Adyen sigue aproximadamente un 70% por debajo del punto más alto durante la pandemia.

Nueva normalidad para las fintech

Las empresas de tecnología financiera se enfrentan a un momento de ajuste de cuentas a medida que el crecimiento que experimentaron en la última década se desvaneció. La mayoría de empresas como PayPal, Block, Shift4Payments, Toast y Affirm experimentaron un crecimiento récord en la era de las bajas tasas de interés.

Como resultado, estas empresas se convirtieron en empresas multimillonarias. En su apogeo, PayPal vio aumentar su capitalización de mercado total a más de $300 mil millones de dólares. De manera similar, Block, la empresa matriz de Square, estaba valorada en más de $120 mil millones de dólares.

Lo mismo ocurre con Adyen, la empresa de pagos holandesa. Esta valoración se justificó por el sólido crecimiento de la empresa. Por ejemplo, sus ingresos anuales fueron de 1.010 millones de euros en 2017, 1.650 millones de euros en 2018, 2.660 millones de euros en 2019 y 6.000 millones de euros en 2021.

Este crecimiento se produjo cuando empresas de todo el mundo adoptaron la tecnología y los pagos digitales. Esto incluía tanto a grandes empresas como a pequeñas empresas emergentes, que estaban fuertemente financiadas por empresas de capital riesgo. Hoy en día, Adyen cuenta entre sus clientes a empresas como Uber, Bolt y Virgin Hotels.

El crecimiento de las empresas de tecnología financiera se disparó durante el Covid-19, cuando la mayoría de las empresas y clientes adoptaron el comercio electrónico. Durante el período, estas empresas experimentaron un crecimiento que podría haber llevado años lograr.

Sin embargo, recientemente las condiciones comerciales han cambiado. Si bien la gente sigue comprando en línea, el volumen de transacciones ha caído a niveles normales. Además, muchas empresas ya cuentan con un proveedor de pagos. Históricamente, las empresas tienden a mantener sus proveedores de pagos durante mucho tiempo, ya que cambiarlos puede resultar costoso y llevar mucho tiempo.

Al mismo tiempo, el aumento de las tasas de interés ha provocado un gasto de consumo débil y tarifas más bajas para las empresas de tecnología financiera. Además, Adyen opera en una industria altamente competitiva que también está dominada por empresas como Stripe, PayPal y Shift4 Payments.

Previsión del precio de las acciones de Adyen

Por tanto, en medio de esta agitación, la pregunta es si tiene sentido invertir en empresas fintech como Adyen. En un comunicado esta semana, Adyen dijo que sus ingresos procesados en el tercer trimestre aumentaron un 21% interanual hasta 243,1 millones de euros.

Sus ingresos netos aumentaron un 22% hasta los 413 millones de euros. Los volúmenes digitales aumentaron un 21%, mientras que los ingresos del Comercio Unificado aumentaron un 25%. Estas cifras significan que Adyen sigue mostrando un crecimiento sólido. Sin embargo, la dirección cree ahora que el crecimiento de la empresa se ralentizará en los próximos años.

Como resultado, redujo su guía para los próximos tres años a un rango de bajo a alto 20%. Antes de eso, su expectativa era que sus ingresos aumentarían entre un 20% y un 30%. En una nota, un analista de Bloomberg dijo:

“La rebaja de las previsiones de Adyen sobre el crecimiento de los ingresos netos (entre un 20% bajo y un 20% alto) y el margen Ebitda por encima del 50% en 2026 (frente al objetivo a largo plazo del 65%) se acerca ahora más al consenso y refleja la competencia en el sector de los pagos y el empeoramiento del contexto económico.”

Adyen, como era de esperar, no está creciendo tan rápido como solía hacerlo hace unos años. Esto es comprensible ya que no se esperaba que su crecimiento durara para siempre. Por lo tanto, sigo creyendo que la empresa es una buena inversión ya que se convierte en una acción de valor.

La empresa tiene una sólida base de clientes y más espacio para aumentar sus ingresos mediante ventas cruzadas. Por tanto, existe la posibilidad de que las acciones sigan subiendo en el largo plazo. Esta nueva normalidad implicará un crecimiento más lento y una rentabilidad potencialmente mayor.

A largo plazo, sospecho que el precio de las acciones de Adyen aumentará hasta el nivel de resistencia clave de 1.150, la oscilación más baja registrada en mayo de 2022.