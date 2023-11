El token FTX aumenta un 78% mientras el presidente de la SEC dice que es posible reiniciar el intercambio

El precio del token FTX (FTT) saltó más del 78% hasta alcanzar máximos de $2,36 dólares el jueves, mientras el mercado criptográfico en general añadió un 3% a la capitalización del mercado global.

La altcoin, nativa del intercambio FTX, se había desplomado a cerca de $0 en noviembre después de que la plataforma implosionara y se declarara en bancarrota.

El precio se mantuvo por debajo de $1,35 dólares desde entonces. Sin embargo, con el último optimismo en el mercado y las nuevas noticias de FTX, el volumen de operaciones de 24 horas se ha disparado. El índice de fuerza relativa (RSI) ha subido a 66 y la media móvil de convergencia y divergencia (MACD) indica un impulso alcista.

¿Por qué el precio del token FTX se disparó hoy?

El aumento del precio del token FTX coincidió con el salto de Bitcoin por encima de los $36,800 dólares en medio de un nuevo optimismo sobre una posible aprobación de un ETF al contado. Sin embargo, hubo otro probable catalizador para FTT: los comentarios sobre el posible reinicio de FTX.

El miércoles, el presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo a CNBC en una entrevista que era posible reiniciar FTX, señalando que este podría ser el caso si ocurriera bajo un nuevo liderazgo y dentro de la ley.

Los comentarios del presidente de la SEC en la DC Fintech Week se referían a informes de que tres postores estaban compitiendo para revivir la plataforma criptográfica en quiebra. Entre los postores se encuentra Tom Farley, ex presidente de NYSE y fundador de la plataforma de activos digitales Bullish.

Gensler señaló que cualquier persona, incluido Farley, interesado en reabrir FTX puede hacerlo siempre que se haga “dentro de la ley”.

Según Gensler, la clave para hacerlo bien es “generar la confianza de los inversores” y realizar todas las divulgaciones necesarias. Los nuevos líderes también deberían asegurarse de no mezclar fondos y comerciar en contra de sus clientes.

Tras el colapso de FTX, el fundador y ex director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, fue acusado y declarado culpable de siete cuentas, incluido el fraude. Mientras tanto, el equipo de quiebras de FTX ha insinuado un posible reinicio del intercambio en medio de medidas para llegar a un acuerdo con los acreedores.