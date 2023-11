¿Recuerdas a Bonk? El precio de la moneda meme Solana está subiendo

Bonk, la moneda meme olvidada que fue noticia en enero está de vuelta. El precio de su token aumentó más del 60% el jueves a medida que las criptomonedas subieron. Saltó a un máximo de $0,0000020 dólares, el punto más alto desde marzo de este año, lo que le otorga una capitalización de mercado de más de $41 millones de dólares.

Bonk es una memecoin que cobró vida en enero. Su objetivo era ser una alternativa viable a los tokens de memes populares como Shiba Inu, Dogelon Mars y Floki Inu. La diferencia fue que fue construido en el ecosistema de Solana.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

En ese momento, Solana era una criptomoneda riesgosa debido a su asociación con FTX, Alameda Research y Sam Bankman Fried. Hoy en día, Solana es una de las criptomonedas con mejor rendimiento este año. Saltó a un máximo de $50 dólares, más de un 325% por encima del punto más bajo de este año.

Según SolScan, el número de poseedores de Bonk ha sido insignificante. Tiene más de 474.000 poseedores de tokens. Sin embargo, los titulares activos siguen siendo menos de 2.300. Esta es una cifra tan pequeña porque un solo token Bonk se cotiza a $0,000000933984 dólares. En total, Bonk tiene una capitalización de mercado de más de $78 millones de dólares, según CoinGecko.

El precio de los bonos se ha disparado porque las criptomonedas han regresado con fuerza. El precio de Bitcoin se disparó a más de $37,000 dólares, mientras que Ethereum se movió a $2,000 dólares. Al mismo tiempo, otras monedas meme también han regresado con fuerza. El precio de Taboo Token ha aumentado un 10% en las últimas 24 horas, mientras que Memecoin (MEME) se ha disparado un 15%. Otros tokens como Milady Meme Coin (LADYS), Pepe y Floki Inu han rugido.

La razón principal de esto es que la Reserva Federal apuntó a una pausa en los tipos en los próximos meses. Además, el índice de miedo y codicia de las criptomonedas ha saltado a la zona de codicia de 75. En la mayoría de los casos, las criptomonedas aumentan cuando hay codicia en el mercado.