Las empresas estadounidenses pronto podrían empezar a utilizar Bitcoin como “activo de reserva legítimo del Tesoro”, dice Michael Saylor. Es el presidente ejecutivo de MicroStrategy Inc.

Adopción de Bitcoin para mejorar el futuro

Copy link to section

Bitcoin ha estado subiendo en las últimas semanas gracias al optimismo de que la Comisión de Bolsa y Valores pronto aprobará un ETF al contado que probablemente aumentará el interés institucional en la criptomoneda más grande del mundo.

Además de eso, el cripto alcista Michael Saylor dijo recientemente a CNBC en una entrevista que las nuevas reglas establecidas por FASB (Junta de Normas de Contabilidad Financiera) sobre cómo las empresas públicas deben informar sus criptoactivos podrían acelerar la adopción de Bitcoin.

Tenga en cuenta que Antoni Trenchev, cofundador de Nexo, también espera que BTC alcance los $100.000 dólares en 2024.

Lo que es particularmente interesante sobre Bitcoin es que es un referente. En pocas palabras, cuando esta moneda descentralizada se recupera, tiende a ayudar a que todo el mercado también se mueva en la misma dirección.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Entonces, siempre que los vientos de cola antes mencionados catalicen un impulso ascendente continuo en Bitcoin, sus pares incluyen proyectos prometedores como Meme Moguls.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Meme Mogul – una breve introducción

Copy link to section

Meme Mogul es una plataforma lanzada recientemente que funciona con su moneda meme nativa: el $MGLS. Pero tiene mucho más que ofrecer que sólo la emoción que normalmente se atribuye al espacio de las monedas meme.

Para empezar, Meme Mogul viene integrado con un ecosistema de juego para ganar en el que compites con otros magnates y obtienes emocionantes recompensas si eres más astuto que ellos.

La plataforma también le permite negociar activos de memes de la misma manera que negocia acciones en una bolsa. Esa es otra forma en que puedes ganar dinero con Meme Moguls.

Si esa tampoco es tu velocidad y quieres ganar pasivamente mediante apuestas, Meme Moguls seguiría siendo una opción adecuada. Por último, están las características exclusivas del metaverso y la exposición a NFT para los titulares de $MGLS, lo que hace que este proyecto sea aún más atractivo como inversión.

¿Interesado en saber más sobre Meme Moguls y todo lo que representa? Visita su web en este enlace.

$MGLS aún no cotiza en un intercambio de cifrado

Copy link to section

Recuerda que Meme Moguls es una plataforma descentralizada. Por lo tanto, tener su moneda meme nativa también le permite opinar sobre cómo se desarrolla el proyecto en el futuro.

Meme Moguls se encuentra actualmente en la segunda etapa de su preventa y ya ha recaudado más de $0,6 millones de dólares, lo que dice mucho del tipo de demanda que ha visto desde su lanzamiento.

$MGLS actualmente cuesta solo $0,0023 dólares, pero la demanda antes mencionada sugiere un aumento significativo en el futuro. Sin mencionar que la moneda meme aún no se ha lanzado a un intercambio de cifrado que tiende a generar un aumento significativo en el precio.

Meme Mogul también ofrece actualmente un bono del 30% en todos los depósitos por tiempo limitado. Los detalles del mismo están disponibles en el sitio web aquí.

Meme Mogul ($MGLS) podría beneficiarse de los vientos de cola criptográficos

Copy link to section

Es comprensible que invertir en una moneda meme genere desgana para un inversor serio considerando el riesgo involucrado.

Pero vale la pena mencionar aquí que es un mercado que no valía nada antes de la pandemia, pero que ya había alcanzado una valoración de alrededor de $20 mil millones de dólares a finales de 2022. Ese es el tipo de crecimiento rápido al que aprovecharías al invertir tu dinero. en Meme Mogul.

Como se mencionó anteriormente, los vientos de cola que probablemente ayuden al espacio criptográfico en general también pueden beneficiar al $MGLS. Estos incluyen el retorno esperado de una política monetaria indulgente.

A principios de este mes, los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto señalaron tres recortes de tipos en el próximo año después de que el índice de precios al consumidor (IPC) se situara en el 3,1% en noviembre, su lectura más baja desde marzo de 2021.

Para obtener más información sobre Meme Mogul ($MGLS) y su preventa en curso, haga clic aquí para visitar el sitio web del proyecto.