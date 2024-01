La presentación regulatoria de AMC valoró las acciones en $7,47 dólares, pero ¿qué significa eso para el mercado?

AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE:AMC) anunció la emisión de 3,3 millones de acciones. Según la última presentación, las acciones se intercambiaban por pagarés de segundo gravamen por valor de $25 millones de dólares con vencimiento en 2026. La compañía también lanzó un edulcorante de trato, anunciando una nueva línea de dulces de chocolate de la marca AMC. La información es sin duda bastante abrumadora para el ojo inexperto. Por eso ofrecemos un análisis incisivo de lo que significa ese acuerdo para los inversores.

La emisión de acciones para deuda de segundo grado es preocupante por dos razones. Primero, el acuerdo resulta en la dilución de los accionistas existentes. En segundo lugar, el acuerdo señala un panorama económico desafiante. En consecuencia, el valor intrínseco de las acciones se situó en sólo $7,47 dólares. AMC reconoció los dos desafíos y anunció la nueva línea de dulces.

El acuerdo de deuda por capital se produce sólo unos meses después de la división de acciones de AMC. La división de acciones tuvo lugar a finales de agosto de este año. La rápida sucesión de acontecimientos indica que una empresa está desesperada por conseguir capital en los mercados. El hecho de que AMC recurriera a una deuda de segundo grado de alto costo afirma los desafíos de capital que enfrenta.

Los problemas del mercado para AMC se comprenden mejor si se observa la relación precio-ventas. Con sólo 0,4x, la relación precio-ventas constituye un caso interesante. Esto es particularmente cierto cuando se compara AMC con el nivel industrial de 1,2x P/S.

El bajo precio de venta podría implicar que AMC está infravalorado porque las ventas han aumentado después de la pandemia. Sin embargo, sabemos que el mercado ya tuvo en cuenta el crecimiento de las ventas en el precio, pero el precio siguió cayendo. Deberíamos anticipar más nerviosismo en el mercado después del anuncio de deuda por acciones.

Las acciones de AMC sangran después del anuncio de deuda por capital

Fuente – TradingView

Los datos de precios de las acciones muestran que los promedios móviles de corto plazo continuaron con una tendencia por debajo de los promedios de largo plazo. El precio de la acción también cayó un 8,46% tras las últimas noticias del mercado de valores. Al menos, la caída confirma nuestros temores, que detallamos en el análisis de acciones anterior.

El precio de $6,17 dólares es inferior a la valoración implícita de $7,47 dólares. Cuando tomamos en cuenta los volúmenes del lado de la oferta, queda claro que AMC tiene desafíos dentro y fuera del mercado.

Resumen

Los inversores deben analizar toda la información contradictoria de AMC antes de sumergirse en el fondo. El valor intrínseco implícito de $7,47 dólares no inspira ninguna confianza entre los inversores. El anuncio de los dulces gourmet es sólo un edulcorante para calmar los mercados.