Estrategia Comercial NEAR/USDT Copy link to section Compra/venta de activo: Vender NEAR/USDT

Precio de entrada: $3.50 dólares

Tope de pérdidas: $3,82 dólares

Apalancamiento: 1x

Tomar beneficio 1: $3,15 dólares

Tomar ganancias 2: $2.80 dólares

Toma de ganancias 3: $2.10 dólares

Plazo: 1-2 semanas

Beneficio máximo: 40%

Pérdida máxima: 9%

Gráfico NEAR/USDT y análisis técnico

Copy link to section

El precio de NEAR/USDT se está acercando a una importante zona de resistencia y oferta de $3,50 dólares. El precio se ha recuperado alrededor del 70% en los últimos 3 días y esta podría ser la oportunidad perfecta para sacar provecho de un posible retroceso.

Espero que el precio retroceda y pueda caer al nivel de soporte de $2,10 dólares en los próximos días. Los $3,50 dólares son un nivel de resistencia diario importante y el precio ya se enfrenta al rechazo desde ese nivel.

Estoy considerando el nivel de resistencia de $3,50 dólares para una entrada corta y mi objetivo para esta operación es $2,10 dólares. Sin embargo, es posible que la tendencia general a largo plazo siga siendo alcista.

Análisis fundamental del protocolo NEAR

Copy link to section

Fundamentalmente, el precio seguirá principalmente las estrategias técnicas, ya que no hay eventos fundamentales importantes que puedan afectar sustancialmente el precio del protocolo NEAR.

Protocolo NEAR para conclusiones de las ideas comerciales de Tether

Copy link to section

Es probable que NEAR/USDT caiga al nivel de soporte de $2,10 dólares en la próxima semana y días.

Se han agregado múltiples niveles de obtención de ganancias para asegurar las ganancias a lo largo del camino.

La relación riesgo-recompensa en esta operación es 1:4,4.

Los precios de entrada y stoploss se han colocado en niveles seguros con la menor probabilidad de verse afectados.

¡Buena suerte!

